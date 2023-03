Grande tifo, calore e spettacolo del futsal al PalaCatania. La Nazionale Italiana di calcio a 5 vince 6-3 contro la Macedonia del Nord. Immenso il calore del pubblico siciliano che è accorso in massa ad assistere alla gara degli azzurri.

L’Italia vince a Catania trascinata da capitan Musumeci

Cornice di pubblico delle grandi occasioni al PalaCatania. La Nazionale Italiana, guidata dal C.T. Bellarte, ha battuto la Macedonia del Nord per 6-3 davanti a più di 4.000 spettatori. La gara è stata spettacolare, con il primo tempo che si è chiuso 3-2 in favore degli azzurri. In gol Cutrupi e Marcelinho, oltre che al gioiello firmato da Carmelo Musumeci. Per il capitano della selezione si tratta di una rete speciale, segnata davanti alla sua gente e nella sua Catania.

Infatti, Musumeci è grande protagonista con in Serie A1 con la Meta Catania. Con i rossazzurri nel 2021 ha sfiorato la vittoria dello Scudetto, perso soltanto nella finalissima contro Pesaro. Ma “Melo” (come è chiamato affettuosamente dai suoi tifosi) nel corso degli anni è sempre più cresciuto fino a diventare capitano della Nazionale, prossima ai Mondiali 2024.

Nel secondo tempo, dopo il momentaneo pari ospite, l’Italia ha chiuso i conti sul 6-3 facendo esultare i 4.000 del PalaCatania. Catania gioisce con festa per gli azzurri, con la speranza di rivivere altre serate di sport e di futsal come quelle di stasera.