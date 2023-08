Via il 19 agosto a Cefalù al Giro Podistico Sant’Ambrogio

E’ un cast eccezionale quello che ha messo in piedi Pino Cinquegrani per il Giro Podistico Sant’Ambrogio, la kermesse serale che andrà in scena il 19 agosto nel piccolo borgo alle porte di Cefalù. Grandi campioni stranieri ma anche stelle del mezzofondo italiano e soprattutto due atleti in partenza per Budapest, per prendere parte alla maratona dei Campionati Mondiali.

Per il burundiano Olivier Irabaruta e la ruandese Clementine Mukandanga sarà il test finale in vista della gara iridata e contano di superarlo a pieni voti. Il primo ha stabilito lo scorso anno il record nazionale in maratona in un probante 2h07’13” e sui 10 km ha un primato di 28’11” stabilito a Arezzo nel 2019. La concorrenza sarà però di prim’ordine con in primo piano il connazionale Celestin Ndikumana, vincitore quest’anno della Diecimiglia del Garda e de La Normanna la settimana scorsa. Attenzione anche al kenyano Hosea Kimeli Kisorio (Lib.Orvieto) vero habitué delle gare italiane, secondo quest’anno alla Maratonina di Scorzé. Come anche del maliano Soumaila Diakite (Sicilia Running Team) 5° domenica a Ravanusa.

La concorrenza italiana sarà però di primo piano e ci si può attendere anche un exploit, da parte di Nekagenet Crippa, fratello maggiore di Yeman impegnato il giorno dopo sui 10000 mondiali. Nekagenet quest’anno è stato 6° al Giro Podistico di Castelbuono e 4° alla Diecimiglia del Garda, ma potrà dire la sua anche Wilson Marquez, talento emergente della Siracusatletica 3° a Ravanusa.

La prova femminile non è da meno, con la Mukandanga che è pronta a prendere il volo per Budapest ma vuole farlo con un’altra vittoria in tasca dopo quella de La Normanna. La kenyana Nancy Kerubo Kerage, campionessa uscente a S.Ambrogio, cerca la rivincita, pronte a recitare il ruolo di terzo incomodo Angelique Niyamenera (BDI), Marseline Jerenay (KEN) ma anche l’azzurra Giulia Aprile, solitamente dedita alle prove di mezzofondo veloce e che sui 10 km vanta un personale di 34’30”.

La gara si svolgerà su un circuito cittadino di 1 km circa, con gli atleti che lo affronteranno per 10 volte per un totale di 9,8 km. Per le donne 6 giri pari a 5,7 km con la loro gara intitolata alla memoria di Rita Atria, minorenne vittima di mafia, a 31 anni dalla sua scomparsa. Si comincia alle 21:00 con partenza dal centro della città e c’è da credere che, come sempre, ci sarà un grande contorno di gente a tutto il percorso di gara.