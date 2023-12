Catania, testa alla Coppa per risollevare la stagione – Hashtag Rossazzurri – il Talk #15

Il Catania di Cristiano Lucarelli esce a mani vuote dal “Franco Scoglio – San Filippo” di Messina. Al 71′ una rete di Michele Emmausso decide il derby, rossazzurri nel complesso quasi nulli per novanta minuti.

Un passo indietro a 360 gradi. Una non prestazione quella offerta dagli etnei in terra messinese. C’è tanto da lavorare, troppi ancora dettami tattici della precedente gestione e ancora manca in campo quella “cazzimma” giusta e necessaria al fine di vincere le partite. La squadra di Giacomo Modica, ad onor di cronaca, avrebbe potuto serenamente vincere con più reti di scarto nonostante il divario tecnico tra le due squadre.

Adesso la gara di Coppa Italia Serie C contro il Pescara diventa fondamentale per le ambizioni del Catania. Una vittoria di questo trofeo potrebbe cambiare in meglio le sorti di questa stagione fin troppo deludente per le aspettative iniziali dei rossazzurri. Però, la squadra di Zdenek Zeman non starà di certo a guardare visto che ha le stesse ambizioni degli etnei.

Poi testa subito anche al campionato. Lunedì sera arriva il Sorrento, una gara da vincere senza sé e senza ma. Poi sabato 23 dicembre il Catania chiuderà a Benevento il suo 2023, l’ultimo big match del girone d’andata, il primo effettivo in trasferta. Servono quanti più punti possibili per risollevare una stagione calcistica troppo deludente e per ridare entusiasmo alla tifoseria.

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica Hashtag Rossazzurri il Talk. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche Giorgio Grasso (opinionista) e i giornalisti Marco Cavallaro (Gianlucadimarzio.com e SerieD24.com) e Andrea Bonina.

A questo punto non ci resta che darvi appuntamento a questa sera! Ci vediamo alle ore 19.00 con la nostra prima visione, trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!