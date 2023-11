Catania, due vittorie su due per Lucarelli, è iniziata la rincorsa? : Hashtag Rossazzurri – Il Talk #13

Il Catania è in netta ripresa dopo i due successi consecutivi contro Turris e Giugliano e finalmente la squadra rossazzurra è in corsa per un posto in zona playoff. L’arrivo di Cristiano Lucarelli ha dato quella sterzata che serviva per ambiente e squadra. La vetta del girone C di Serie C adesso non sembra così lontana.

Certo, parlare di promozione diretta al momento è pura utopia. Ma come dice il grande Oscar Tabarez: “L’Utopia è all’orizzonte. Mi avvicino di due passi, lei si allontana di due passi. Cammino per dieci passi e l’orizzonte si sposta dieci passi più in là. Per quanto io cammini, non la raggiungerò mai.” Spingersi oltre e vedere dove si arriva. Lucarelli ha iniettato questa mentalità in una squadra che fino al 5 novembre sembrava fuori controllo.

Adesso però testa al presente. Mercoledì alle 18.30 arriva il Crotone, ancora una volta al “Massimino” ma questa volta è Coppa Italia Serie C, chi passa va ai quarti. La competizione è importante vincerla per il palmarès e per un possibile accesso ai playoff direttamente dagli ottavi di finale. Poi domenica alle 20.30 sempre al Cibali c’è la Virtus Francavilla, formazione ostica che però in terra etnea nella sua storia non ha mai vinto. Il cammino quindi della squadra rossazzurra non si ferma e prosegue a ritmi sempre più serrati.

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica Hashtag Rossazzurri – il Talk. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche Giorgio Grasso (opinionista) e i giornalisti Gennaro Dimonte (SerieD24.com e Gianlucadimarzio.com) e l’ex allenatore del Catania lo scorso anno in Serie D Giovanni Ferraro.

