Catania, testa tra campo e mercato: si lavora sulle cessioni – Hashtag Rossazzurri – il Talk #18

Brutto avvio di 2024 per il Catania FC di Cristiano Lucarelli. La squadra rossazzurra esce con le ossa rotte dalla trasferta dello “Scida” contro il Crotone per 3-0. Le firme di Giron, Gomez e Vinicius hanno steso gli etnei ed è una sconfitta che ha fatto molto rumore per come è arrivata e per l’atteggiamento della squadra nell’arco dei 90 minuti.

Un k.o. che fa male innanzitutto per la classifica, che inizia ad essere davvero fin troppo brutta per essere vera. Il Catania è relegato al dodicesimo nel girone C di Serie C con soli 25 punti al pari di Foggia e Giugliano. Adesso sabato arriva il Brindisi di Giorgio Roselli, squadra penultima in graduatoria e che nella sua storia non ha mai vinto al Massimino.

Ma il tema più caldo e che tiene banco fra tifosi e stampa è il calciomercato. Dopo gli arrivi di Welbeck, Cicerelli, Celli e Costantino, si attende l’ufficialità di Pietro Cianci dal Taranto. La firma dell’attaccante è attesa a momenti. Adesso però si lavora molto sulle uscite. Livieri, Dubickas, Mazzotta e Marsura sembrano sempre più lontani da Catania. Non sono escluse le cessioni eccellenti. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile interessamento di Vicenza e Benevento per Cosimo Chiricò, calciatore finito al centro di polemiche dopo la gara di Crotone. In attesa di sviluppi ulteriori Grella e Lucarelli sono al lavoro.

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica Hashtag Rossazzurri il Talk. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche Giorgio Angelo Pietro Grasso (opinionista) e i giornalisti Damiano Tucci (La Casa di C e Gianlucadimarzio.com) e Andrea Contaldi (Brindisi Magazine).

