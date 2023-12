Testa al Messina per ritornare a vincere: Hashtag Rossazzurri il Talk #14

Il Catania di Cristiano Lucarelli ha ottenuto in tre partite ben sette punti contro Turris, Giugliano e Virtus Francavilla. Inoltre, è stato ottenuto il passaggio del turno ai quarti di finale in Coppa Italia Serie C contro il Crotone ai rigori dopo un’emozionante 3-3.

I primi effetti della nuova gestione tecnica si vedono nei risultati ma anche nella grinta messa in campo dai rossazzurri. Quello che stampa e tifosi vedono nel rettangolo verde di gioco è una squadra che non smette mai di lottare e che tiene in bilico l’esito della singola partita fino al novantesimo minuto.

Adesso sabato alle ore 20.45 al “Franco Scoglio” di Messina il Catania affronterà i giallorossi di Giacomo Modica per la seconda volta in stagione dopo il match di Coppa Italia. Sarà una trasferta insidiosa perché si tratta di un derby e i peloritani vengono da una vittoria a Monterosi che ha ridato fiducia ed entusiasmo.

Vincere a Messina è importante per mantenere questo trend positivo di risultati e per mantenere l’entusiasmo che vige nella tifoseria. Fare punti contro Messina, Sorrento e passare il turno di coppa contro il Pescara di Zeman manderebbe un segnale importante alle avversarie: il Catania è tornato. Arrivare con dei risultati positivi a Benevento il 23 dicembre è vitale se questa squadra ha l’ambizione di lottare fino alla fine per la promozione in Serie B.

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica Hashtag Rossazzurri il Talk. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche Giorgio Grasso (opinionista) e i giornalisti Daniele D’Alessandro (Quotidiano di Sicilia) e Peppe Di Stefano (Sky Sport).

