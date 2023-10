Serie C, Juve Stabia-Catania 1-0: terzo k.o. stagionale per i rossazzurri

Nulla da fare per il Catania di Luca Tabbiani, sconfitto dalla Juve Stabia per 1-0 con la rete al 31′ di Meli. Prestazione molto opaca dei rossazzurri e terza sconfitta stagionale. Solo in tre occasioni gli etnei hanno provato a pareggiare l’incontro. “Vespe” a +10 dai rossazzurri.

Catania, altra sconfitta: la Juve Stabia vince 1-0

Prestazione deludente e quasi irriconoscibile rispetto ad alcune prestazioni. Il Catania di Luca Tabbiani viene sconfitto dalla Juve Stabia per 1-0. A decidere l’incontro è Meli al 31′, subentrato cinque minuti prima a Bentivegna. Nel complesso una gara dove i rossazzurri hanno concluso in porta solo tre volte, una con Zanellato (uno dei migliori in campo), una con Chiricò al 65′ e una con Dubickas al 85′. Ma per il resto davvero troppo poco per una squadra come questa che ha ambizioni da vertice.

Adesso con il Taranto è necessario vincere per cercare di rilanciare le ambizioni del Catania. Al momento la vetta dista a 10 punti di distanza con la Juve Stabia che vola a quota 18. Tre punti per il morale e soprattutto per la classifica, che ora non è troppo soddisfacente.

Juve Stabia-Catania 1-0: tabellino e pagelle

JUVE STABIA (4-3-3): Thiam 6; Baldi 6, Banchini 6,5, Bellich 6,5, Andreoni 6,5; Buglio 6, Leone 7, Erradi 6,5 (dal 63′ Folino 6); Bentivegna 6 (dal 26′ Meli 7,5), Candellone 6,5 (dal 78′ Rovaglia s.v.), Piscopo 6,5 (dal 78′ Piovanello s.v.). A disposizione: Esposito, Signorini, Mignanelli, D’Amore, Folino, La Rosa, Picardi, Vimercati, Gerbo, Guarracino, Maselli. Allenatore: Guido Pagliuca 7

CATANIA (4-3-3): Bethers 5,5; Bouah 5,5 (dal 46′ Castellini 5,5), Silvestri 4, Curado 5, Mazzotta 5,5; Zammarini 6, Quaini 5,5, Zanellato 6 (dal 62′ Sarao 6); Chiricò 5, Di Carmine 5,5, Marsura 5 (dal 62′ Rizzo 5,5). A disposizione: Albertoni, Torrisi, Lorenzini, Maffei, Ladinetti, Deli, Privitera, Dubickas. Allenatore: Luca Tabbiani 5

ARBITRO: Il sig. Mattia Caldera della sezione di Como

ASSISTENTI: Il sig.ra Veronica Vettorel della sezione di Latina e il sig. Vincenzo Pedone della sezione di Reggio Calabria

QUARTO UOMO: Il sig. Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta

AMMONITI: 45′ Erradi (JVS); 60′ Silvestri (CAT); 74′ Sarao (CAT); 76′ Chiricò (CAT); 84′ Rizzo (CAT)

ESPULSI: 89′ Silvestri (CAT)

RETI: 31′ Meli (JVS)