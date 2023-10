Verso Juve Stabia-Catania, Tabbiani: “Sarà una gara difficile sia per noi che per loro”

Domenica alle 14.00 torna in campo il Catania di Luca Tabbiani. Il prossimo avversario è la Juve Stabia di Guido Pagliuca, capolista del girone C di Serie C. In conferenza stampa ha parlato l’allenatore rossazzurro in vista della delicata trasferta del “Menti”.

Catania, Tabbiani: “Ogni gara di questo campionato è difficile”

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania Luca Tabbiani in vista della trasferta di Castellammare di Stabia (NA) contro la Juve Stabia: “A Castellammare dobbiamo fare una partita di livello. Al Menti non hanno subito gol, sono un’ottima squadra. Domani faremo la rifinitura e vedremo su cosa lavorare. Siamo stati lenti contro il Latina e potevamo fare muovere di più la palla. Ogni gara di questo campionato è difficile. Una squadra come la nostra inizia con la volontà di vincere, ma dobbiamo accettare gli eventuali verdetti. Quando si parla degli ultimi 30 metri bisogna capire di cosa si intende. Abbiamo avuto tante occasioni in queste prime giornate. Noi arriviamo spesso in quella zona di campo. Se ipotizziamo che in una partita si vengano creare 12-15 occasioni a partita bisogna guardare una categoria più alta. In C me bastano 7-8 che sono buone. L’unica partita dove non abbiamo costruito nulla è stato a Monopoli. Critiche? Ognuno è libero di fare ciò che vuole. È chiaro che tutti preferirebbero lavorare senza. Ma è una piazza importante, dobbiamo accettare che dopo una vittoria come quella di Caserta va tutto bene e che dopo Latina sembra che sia passato il finimondo. Questo è un ambiente che ti dà tantissime gioie e tantissime critiche. Ma questo non deve condizionarci né in positivo e né in negativo.”

Tabbiani: “Dispiace per l’assenza dei tifosi. Dubickas recuperato”

“Ci sono tanti miglioramenti. Stiamo crescendo fisicamente ma dobbiamo migliorare di restare ordinati tutta la gara e non avere fretta. Se ci arriviamo con frenesia in avanti troviamo sempre meno spazi. Però vedo dei ragazzi con tantissima voglia ed energia di fare le cose. Noi dobbiamo avere un obiettivo quotidiano. Dobbiamo rimanere equilibrati e analizzare partita per partita. Difficoltà? La Juve Stabia è in fiducia e stanno facendo bene. Sarà difficile sia per noi ma anche per loro affrontare il Catania.”

“Dobbiamo divertirci. Tifosi? È normale che a me dispiaccia. Per noi è fondamentale esultare dopo un gol sotto la curva. Non sono una persona che cerca questi alibi, ma dispiace. Loro giocano a ritmi alti e dovremmo verticalizzare di più. Speriamo di vedere una partita divertente. Dubickas tornerà a disposizione, vedremo se durante la gara potrà tornarci utile. È tornato anche Rizzo. Rientreranno anche Rapisarda e Chiarella.“