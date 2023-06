Lega Pro, le date ufficiali del campionato e la composizione dei tre gironi

Siamo sempre più nel vivo della stagione 2023/24. Il prossimo campionato di Lega Pro si appresta ad essere sempre più competitivo con moltissime piazze blasonate pronte a darsi battaglia per raggiungere i rispettivi obiettivi. La Lega ha pubblicato il calendario per la prossima stagione. Si inizia il 27 agosto e il termine del torneo è previsto per domenica 28 aprile 2024.

Lega Pro: ecco le date ufficiali del campionato

Il campionato di Lega Pro è ai nastri di partenza. Infatti, il prossimo 27 agosto partirà l’avventura delle 60 squadre partecipanti, tra cui Catania e Messina, in questo torneo. Infatti, andiamo a vedere quali sono le date per la stagione 2023/24:

Inizio campionato: domenica 27 agosto 2023

Fine campionato: domenica 28 aprile 2024

Turni infrasettimanali: tre totali ancora da decidere

Turno festività Natalizia: sabato 23 dicembre 2023

Sosta campionato: domenica 31 dicembre 2023

Inizio dei playoff: domenica 5 maggio 2024

Gara d’andata dei playout: sabato 11 maggio 2024

Gara di ritorno dei playout: sabato 18 maggio 2024

Primo turno Eliminatorio Coppa Italia Serie C: domenica 20 agosto 2023

Lega Pro: le composizioni dei tre gironi A-B-C

La Lega Pro ospita ben 60 squadre, che si sfideranno in un campionato suddiviso in tre gironi in base al principio della territorialità. Andiamo a vedere la composizione di suddetti gironi, tra cui quello del Catania di Luca Tabbiani:

Serie C Girone A: squadre e allenatori

Albinoleffe (ancora da definire)

Arzignano Valchiampo (Giuseppe Bianchini – CONFERMATO)

Brescia (ancora da definire)

Giana Erminio (Andrea Chiappella – CONFERMATO)

Juventus Next Gen (Massimo Brambilla – CONFERMATO)

Legnago (Massimo Donati – CONFERMATO)

Lumezzane (Arnaldo Franzini – CONFERMATO)

Novara (Daniele Buzzegoli – NUOVO)

Padova (Vincenzo Torrente – CONFERMATO)

Pergolettese (ancora da definire)

Pordenone (ancora da definire)

Pro Patria (ancora da definire)

P. Sesto (ancora da definire)

P. Vercelli (Andrea Dossena – NUOVO)

Renate (ancora da definire)

Sestri Levante (Enrico Barilari – CONFERMATO)

Trento (Bruno Tedino – CONFERMATO)

Triestina (ancora da definire)

Vicenza (ancora da definire)

Virtus Verona (Luigi Fresco – CONFERMATO)

Serie C Girone B: le squadre e allenatori

Alessandria (ancora da definire)

Ancona (Marco Donadel – CONFERMATO)

Arezzo (Paolo Indiani – CONFERMATO)

Carrarese (Alessandro Dal Canto – CONFERMATO)

Cesena (ancora da definire)

Fermana (ancora da definire)

Fiorenzuola (Andrea Bonatti – NUOVO)

Gubbio (Piero Braglia – CONFERMATO)

Lucchese (ancora da definire)

Olbia (Leandro Greco – NUOVO)

Perugia (ancora da definire)

Pineto (Daniele Amaolo – CONFERMATO)

Pontedera (Massimiliano Canzi – CONFERMATO)

Recanatese (Giovanni Pagliari – CONFERMATO)

Rimini (ancora da definire)

Siena (ancora da definire)

Spal (ancora da definire)

Torres (Alfonso Greco – CONFERMATO)

Virtus Entella (Gennaro Volpe – CONFERMATO)

Vis Pesaro (Simone Banchieri – NUOVO)

Serie C Girone C: squadre e allenatori