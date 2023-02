Serie D, Locri-Catania 0-4: tre punti dal sapore di Lega Pro

Inarrestabili. Il Catania di Giovanni Ferraro vince ancora e non si ferma più. Battuto anche il Locri al “Macrì” per 4-0 con le reti di Chiarella al 6′, di De Luca al 35′, Sarao al 66′ e Rapisarda al 78′. Rossazzurri che si portano a +17 dalla squadra calabrese, con la promozione in Lega Pro sempre più vicina.

Catania: il poker è servito e Locri sconfitto

Non c’è storia. Il Catania annichilisce il malcapitato Locri per 4-0 al “Macrì”. Un successo strameritato per i rossazzurri che battono la seconda in classifica. Successo netto e che proietta in Serie C gli etnei. Primo tempo dominato dall’asse Chiarella-De Luca, gli autori dei primi due gol e letteralmente infermabili per la retroguardia granata. Nella ripresa Locri che resta in 10 per l’espulsione di Mbaye per una gomitata su Rapisarda e questo dà in là alla vittoria del Catania. Infatti, al 66′ Sarao segna il 3-0 da azione di calcio d’angolo e sempre da corner Rapisarda chiude la partita sul 4-0. Tre punti e quattro gol mai così importanti per la squadra di Ferraro, che vede sempre più vicina la promozione in Lega Pro.

Locri-Catania 0-4: il tabellino e le pagelle

LOCRI (4-3-3): Ianni 5; Palermo 5, Mazzone 5, Marrazzo 5, Mbaye 4; Dodaro 5,5 (dal 73′ Paglivaniti 5,5), Romero 5,5 (dal 82′ Kamara), Larosa 5; Carella 5, Ficara 5, Furina 5,5(dal 78′ Pagano s.v). A disposizione: Gagliardotto, Aquino V., Aquino D., Zarich, Pagano, Chiricosta, Majore, Kamara. Allenatore: Renato Mancini 5

CATANIA (4-3-3): Bethers 6; Rapisarda 7, Somma 7 (dal 63′ Palermo 6,5), Lorenzini 6,5, Castellini 6,5; Rizzo 6,5, Lodi 7 (dal 71′ Sarno 6,5), Vitale 7; Chiarella 8 (dal 71′ Boccia 6,5), Sarao 6,5 (dal 75′ De Respinis 6,5), De Luca 8 (dal 55′ Russotto 6,5). A disposizione: Groaz, Baldassar, Giovinco, Forchignone. Allenatore: Giovanni Ferraro 7,5

ARBITRO: Sig. Caruso della sezione di Viterbo

ASSISTENTI: Sig. Iuliano della sezione di Siena; Sig. Margherini della sezione di Prato

AMMONITI: 9’ Lorenzini (CAT); 16’ Romero (LOC); 27’ Dodaro (LOC)

ESPULSI: 57′ Mbaye (LOC)

GOL: 6’ Chiarella; 35’ De Luca; 66′ Sarao; Rapisarda 81′