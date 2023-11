Lucarelli è la cura giusta a questo Catania? – Hashtag Rossazzurri il Talk #11

Aria nuova, vita nuova. Il Catania ha nuova guida tecnica. Un ritorno al passato, gradito da piazza e tifoseria. Cristiano Lucarelli torna per la terza volta in rossazzurro dopo le esperienze in Serie C nel 2017/18 e nel 2019/20.

L’allenatore livornese ha un bel lavoro da compiere. La squadra sta vivendo una situazione di crisi di risultati con tre sconfitte nelle ultime quattro partite e soltanto 4 punti in 5 giornate. Pochissimi i gol realizzati. Insieme al Giugliano e al Brindisi il Catania ha il peggior attacco del campionato con sole 11 reti in campionato. Questo è il dato più negativo in assoluto per gli etnei.

Sabato i rossazzurri sono chiamati a vincere. I tre punti non sono mai così stati necessari per morale e classifica. La Turris arriva al Massimino da 5 sconfitte consecutive e in casa il Catania deve fare punti per cercare di invertire un trand troppo negativo.

Lucarelli dovrà lavorare molto sulla testa di questa squadra. Già la condizione atletica è carente forse dovuta a scelte legate alla preparazione estiva, ma il fattore psicologico è la principale problematica legata a questa stagione. Il Catania deve imparare a saper reggere una contestazione per poter ripartire più forte di prima. In fondo ancora la situazione è ripianabile e classifica è molto corta. Basta poco per poter risalire una classifica forse fin troppo deficitaria per questa squadra.

