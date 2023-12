Verso Messina-Catania, Lucarelli: “Importante e determinante fare punti in trasferta”

Il Catania di Cristiano Lucarelli è chiamato a vincere dopo il pari interno di domenica scorsa contro la Virtus Francavilla. Di fronte ai rossazzurri c’è il Messina di Giacomo Modica, squadra che ha già affrontato gli etnei al Massimino in questa stagione in Coppa Italia Serie C. In conferenza stampa l’allenatore livornese ha parlato proprio di questo delicato match.

Lucarelli: “Messina? Saremo avversari, mai nemici”

Un derby tutto da vivere quello tra Messina e Catania di cui anche lo stesso Cristiano Lucarelli è ex di turno. Una gara sentita da entrambe le tifoserie che sperano in un successo per rilanciare ambizioni e classifica. “La squadra arriva bene a questa partita. – ribadisce l’allenatore rossazzurro – Abbiamo lavorato e rafforzato il cerchio. La partita è complessa e so come viene preparata questa gara e troveremo una squadra che è propositiva e ben allenata da Modica e che vorrà batterci. Troveremo una squadra disposta a tutto per battere il Catania. Mi attendo un’altra prestazione mentale. Possiamo giocare bene o male ma la prestazione mentale me la aspetto. Di Carmine? Può essere dalla partita, decideremo nelle prossime ore. Abbiamo 2-3 situazioni da monitorare.”

“Dobbiamo essere bravi – ribadisce Lucarelli – a non subire la mancanza dei tifosi. Come dico sempre ai ragazzi dobbiamo concentrarci sul rettangolo verde di gioco. La prestazione mentale e la convinzione di fare risultato deve essere sempre presente. Colgo la situazione per salutare l’ambiente di Messina, non sarei arrivato a Catania senza passare da lì. Saremo avversari ma mai nemici. Da Messina il derby è più sentito. Io feci la gara di ritorno e ci fu una forte risposta. Diciamo che dall’altra parte è sentita di più. Questa gara va onorata nel migliore dei modi. Mercato? Prematuro parlarne, rischierei di buttare quello che di buono è stato fatto. Abbiamo un gruppo di giocatori che stanno cercando di mettersi a disposizione per dare tutto quello che hanno. I nomi, inoltre, che ho letto sono anche “impossibili” per quello che ho letto. Non sono amante delle rivoluzioni. Dobbiamo dare tempo a questi ragazzi di capire la piazza e l’ambiente. Sono concentrato sui risultati e sulla crescita della squadra.”

“Voglio di più da tutti, dobbiamo concretizzare di più”

Poi Lucarelli prosegue sulle prestazioni singole della squadra e su cosa i suoi ragazzi possono migliorare: “Leader? Ho individuato chi può avere delle capacità da trasmettere a tutti gli altri. Ognuno di loro ha un modo diverso di trasmettere la loro leadership. Sono soddisfatto. Ogni calciatore deve avere gli attributi per giocare a Catania in Serie C. I giocatori vanno formati. Chiricò? Io voglio di più da tutti, non solo da lui. Siamo il terzo peggior attacco del campionato, dobbiamo concretizzare di più. Lui non sembra stanco. Si è speso di più per gli altri per la sua generosità. Domani sarà una partita di duelli, più ne vinceremo più abbiamo probabilità di vittoria. Abbiamo esigenza di fare punti in trasferta. I punti che arrivano dalle trasferte sono determinanti. Modica si ispira molto a Zeman, sarà una partita tatticamente simile a quella di mercoledì contro il Pescara.“