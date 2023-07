Messina, ufficiale l’arrivo di Michele Emmausso

Il Messina piazza i primi colpi di calciomercato. Adesso è ufficiale l’arrivo di Michele Emmausso, ex attaccante di Campobasso, Catania e Vibonese. Il giocatore ritrova anche Giacomo Modica, suo allenatore nel 2019/20 proprio in Calabria a Vibo Valentia.

Messina, ufficiale Michele Emmausso: il comunicato del club

Michele Emmausso è un nuovo giocatore dell’ACR Messina. A comunicarlo è lo stesso club peloritano che tramite i social ha pubblicato un comunicato stampa ufficiale che annuncia l’imminente arrivo del calciatore. Emmausso vanta moltissima esperienza in Serie C con le maglie di Siena, Reggina, Lecco, Catania e Campobasso.

L’ultima squadra in cui l’attaccante ha giocato è il Picerno (dopo la prima parte di stagione a Potenza) con cui è sceso in campo in sole 6 occasioni. Il giocatore ritrova anche Giacomo Modica, suo allenatore ai tempi della Vibonese nella stagione di Lega Pro 2019/20 ha realizzato 9 reti in 25 presenze. Di seguito il comunicato ufficiale del Messina:

“L’ACR Messina comunica di avere perfezionato l’acquisto di Michele Emmausso, attaccante di 25 anni, proveniente dalla società AZ Picerno. Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale che lo lega all’ACR Messina. In riva allo Stretto, l’attaccante ritrova l’allenatore Giacomo Modica dopo la stagione 2019/20, quando indossava la maglia della Vibonese, quando ha realizzato 9 reti in 24 presenze.”