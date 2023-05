Lega Pro, Messina-Gelbison 1-0: la squadra di Raciti resta in Serie C

Adesso è ufficiale. La prossima stagione 2023/24 ci saranno ben tre squadre siciliane nei campionati professionistici. Infatti, il Messina di Ezio Raciti ha raggiunto la salvezza aritmetica battendo ai playout la Gelbison, vincendo la gara di ritorno per 1-0 con il gol di Antonino Ragusa. Un’annata sofferta per i giallorossi che anche il prossimo anno giocheranno in Lega Pro.

Messina, è salvezza aritmetica: battuta la Gelbison 1-0 con il gol di Ragusa

Un’altra bella pagina di sport siciliano è stata scritta oggi 13 maggio 2023. Il Messina ottiene l’aritmetica salvezza, battendo ai playout la Gelbison per 1-0. A decidere l’incontro è stato un gol di Antonino Ragusa al 82′ che ha mandato in visibilio i tifosi messinesi presenti al “Franco Scoglio”. Un successo che ribalta il risultato dell’andata, quando al 93′ Tumminello aveva punito i giallorossi, facendo pendere l’ago della bilancia in favore della squadra rossoblù.

Ma in virtù del miglior piazzamento in classifica, in caso di parità in 180 minuti è il Messina a salvarsi e il gol di Ragusa ha avuto un peso fondamentale per il raggiungimento della salvezza. I meriti di questa vittoria vanno attribuiti ad Ezio Raciti, che ha ereditato questa squadra alla ventunesima giornata da Gaetano Auteri e con 8 successi in Serie C (più uno ai playout) ha condotto i peloritani dall’ultimo posto a sfiorare la salvezza diretta. Gli spareggi alla fine hanno consacrato la squadra giallorossa che il prossimo anno parteciperà al campionato di Lega Pro.

Messina-Gelbison 1-0: il tabellino

MESSINA (4-3-2-1): Fumagalli; Trasciani, Ferrini, Ferrara, Berto; Fofana (dal 78′ R.Marino), Konate (dal 61′ Curiale); Ragusa, I. Balde, Kragl (dal 78′ Grillo); Perez (dal 61′ Zuppel). A disposizione: Lewandowski, H. Balde, Celesia, Salvo, Fiorani, G. Marino, R. Marino, Ortisi, Napoletano, Iannone, Grillo, Zuppel. Allenatore: Ezio Raciti

GELBISON (3-4-1-2): D’Agostino; Gilli ( dal 95′ Marong), Cargnelutti, Granata; Nunziante, Loreto, Fornito (dal 72′ Uliano), Infantino (dal 72′ De Sena); Graziani; Kyeremateng (dal 66′ Correnti), Tumminello. A disposizione: Anatrella, Capone, Corda, Marong, Onda, Papa, Uliano, De Sena, Vitale. Allenatore: Giuseppe Galderisi

ARBITRO: Bonacina di Bergamo

ASSISTENTI: Catallo e Galimberti

AMMONIZIONI: Gilli (GEL), Cargnelutti (GEL), Fofana (MES), Ragusa (MES), Fornito (GEL), Berto (MES), Curiale (MES), Graziani (GEL), Fumagalli (MES)

GOL: 82′ Ragusa

Credits foto: ACR Messina