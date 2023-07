Messina, Giacomo Modica è il nuovo allenatore

Tempo di ufficialità anche per l’ACR Messina. Il club del patron Pietro Sciotto ha ufficializzato il nuovo allenatore per il campionato 2023/24. Sarà Giacomo Modica a guidare i giallorossi per la terza stagione consecutiva nel girone C di Serie C.

Giacomo Modica è il nuovo allenatore del Messina: il comunicato del club

Il Messina ha comunicato che il nuovo allenatore per la stagione 2023/24 sarà Giacomo Modica. L’ex Vibonese e Cavese guiderà il club peloritano dopo l’esperienza in giallorosso prima da calciatore tra il 1988 e il 1990 e poi in Serie D nel 2017/18. Adesso Modica è pronto a guidare nuovamente la squadra del patron Sciotto per questa nuova stagione di Serie C. Di seguito il comunicato ufficiale dell’ACR Messina rilasciato nei propri canali social:

“L’ACR Messina comunica che Giacomo Modica sarà l’allenatore della prima squadra per la stagione 2023/2024. Il tecnico siciliano, reduce dall’annata alla guida della Vibonese, torna in riva allo Stretto dopo la parentesi 2017/2018 nel girone I di Serie D. L’accordo è stato raggiunto nel pomeriggio di oggi al termine dell’incontro con il presidente Pietro Sciotto.”

Dopo l’ufficialità del nuovo allenatore, il Messina sarà al lavoro per rinforzare l’organico per questo nuovo campionato di Serie C 2023/24 in un girone C sempre più di fuoco.