Messina, Sciotto: “Chi ha intenzione di prendersi il club si faccia avanti”

Dopo un mese turbolento e con il futuro dell’ACR Messina appeso ad un filo, è tornato a parlare Pietro Sciotto. Il presidente del club peloritano ha ribadito ai microfoni della Gazzetta del Sud la sua volontà di cedere la squadra e che per l’iscrizione in Serie C è tutto in regola. Nelle prossime settimane si vedrà se le trattative con Fabrizio Mannino andranno in porto o si cercheranno altre soluzioni.

Sciotto: “Cessione Messina? Nessuno si è fatto sentire con convinzione. Iscrizione tutto ok”

Pietro Sciotto, presidente dell’ACR Messina, ha rotto il silenzio. Il patron peloritano ha parlato ai microfoni della Gazzetta del Sud per fare chiarezza sulla situazione del club: “Tra due o tre giorni sapremo qualcosa in più e capiremo cosa succederà – dice il presidente – Nessuno si è ancora fatto sentire con convinzione. Sarebbe più giusto e logico discutere e accordarsi prima del 30, senza perdere altro tempo, per poi formalizzare. Passano altri giorni, mentre le altre società sono già pronte per partire. Chi ha intenzione di prendere il Messina, si faccia avanti così da raggiungere un accordo condizionato alle decisioni della Covisoc. Io sono ancora qui ad aspettare.”

E sul fronte iscrizione in Serie C Sciotto ha ribadito: “Non c’è assolutamente nessun rischio, tutti i documenti sono in regola. Non vorrei aspettare fino all’ultimo come per l’iscrizione al campionato, quando ho atteso un mese e poi tra lunedì e martedì ho fatto tutto in poco tempo. Se nessuno si fa sentire non è positivo e, magari, in questi giorni stabilirò qualcosa di diverso. Già per l’iscrizione è trascorso un mese e, poi, ho dovuto fare i salti mortali. Anzi, in un giorno e mezzo, sono riuscito ad avere non una ma due fideiussioni pronte da presentare per essere sicuro”.