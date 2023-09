Verso Monopoli-Catania: le probabili formazioni

Torna in campo il Catania di Luca Tabbiani. Giovedì 21 settembre alle ore 20.45 la squadra rossazzurra è attesa al “Simone Vito Veneziani” per affrontare il Monopoli di Francesco Tomei. I biancoverdi sono ancora a secco di vittorie in campionato, mentre gli etnei sono in cerca del primo successo lontano dal Massimino.

Catania, sarà turnover contro il Monopoli?

Il calendario delle partite del Catania prosegue senza sosta. Dopo la bella vittoria di domenica scorsa contro il Picerno, i rossazzurri giovedì 21 settembre tornano in campo ad affrontare il Monopoli di Tomei. Al “Veneziani” la squadra etnea si presenta con la voglia di cercare il primo successo esterno per dare continuità proprio alla gara precedente.

Il modulo sarà sempre il solito 4-3-3 con Livieri fra i pali, confermato dopo l’ottima prestazione contro il Picerno. Nella difesa a 4 a destra Bouah potrebbe fare l’esordio da titolare dopo essere subentrato ad Alessio Castellini domenica scorsa. Coppia di centrali dovrebbe essere composta da Quaini e uno fra Curado e Silvestri. Assente ancora per squalifica Filippo Lorenzini. A sinistra potrebbe esserci ancora Mazzotta, ma occhio a Maffei che potrebbe avere qualche chance anche da subentrato.

A centrocampo potrebbe esserci una mini rivoluzione. Infatti, questa volta tra i titolari potrebbero esserci Riccardo Ladinetti in mediana e Francesco Deli per far rifiatare uno fra Rocca e Zammarini. In attacco? Nel reparto avanzato potrebbero esserci ottime possibilità di vedere Milos Bocic dal primo minuto al posto di Marsura insieme a Chiricò a destra e al centro Manuel Sarao. Di Carmine potrebbe partire dalla panchina in vista della gara interna di lunedì 25 contro il Foggia, ma occhio che lo stesso Tabbiani potrebbe anche confermare lo stesso attacco schierato contro il Picerno.

Monopoli-Catania: le probabili formazioni

MONOPOLI (4-2-3-1): Perina; Fazio, Cargnelutti, Ferrini, De Santis; Iaccarino, Vassallo; Borello, Starita, D’Agostino; Simone. Allenatore: Francesco Tomei

CATANIA (4-3-3): Livieri; Bouah, Quaini, Silvestri, Mazzotta; Zammarini, Ladinetti, Deli; Bocic, Sarao, Chiricò. Allenatore: Luca Tabbiani