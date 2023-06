Lutto nel calcio siciliano: addio a Santo Palma, ex DS del Ragusa

Destino beffardo e che lascia sbigottiti tutti gli addetti ai lavori nel mondo del calcio. All’età di 50 anni ci lascia il direttore Santo Palma, che in questa stagione 2022/23 ha ricoperto l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica con il Ragusa in Serie D. Palma in carriera ha vantato anche altre esperienze in piazze come Acireale, Valverde, Adrano e Scordia, oltre che nella città etnea con Atletico Catania e Catania Beach Soccer.

Addio a Santo Palma: il cordoglio del Catania Beach Soccer

Lutto nel calcio siciliano. Ci lascia improvvisamente all’età di 50 anni Santo Palma, ex Responsabile dell’Area Tecnica del Ragusa proprio nella stagione 2022/23. Lo scorso febbraio Palma, dopo l’esonero di Filippo Raciti, ha lasciato l’incarico nel club ibleo che a fine stagione si è salvato ai playout in Serie D contro il Real Aversa. Sempre con il Ragusa il direttore ha vinto nella stagione 2018/19 un campionato di Promozione e la Coppa Italia.

Stamattina il Catania Beach Soccer ha rilasciato un comunicato stampa in merito alla scomparsa di Santo Palma:

“Sgomento e tristezza, rimaniamo di sasso dinnanzi alla notizia della tua scomparsa, Direttore. Santo Palma era uno di noi, ha partecipato attivamente alle nostre vittorie, anche quelle più recenti, aveva un forte legame per i colori della sua città per i quali ha, sempre, profuso massimo attaccamento e dedizione al lavoro. Oggi è un giorno triste per Catania, per il mondo del calcio, per chi ha conosciuto, stimato e apprezzato l’amico, e non solo il Direttore, Santo Palma. Il Catania Beach Soccer, con in testa il Presidente Giuseppe Bosco, lo staff tecnico, i calciatori, si stringe ad un forte abbraccio alla famiglia Palma, alla moglie e alle due figlie, esprimendo le più sentite e sincere condoglianze“.