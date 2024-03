Coppa Italia Serie C, Padova-Catania: le formazioni ufficiali

Stasera alle ore 20.00 andrà in scena all’Euganeo Padova-Catania, match valido per la finale d’andata di Coppa Italia Serie C. I rossazzurri sono a caccia del primo storico trofeo nella storia del club di Ross Pelligra. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra diretta testuale dell’incontro.

Padova-Catania: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

20.00 – Calcio d’inizio del match Padova-Catania

Padova-Catania: le formazioni ufficiali

PADOVA (4-3-3): Zanellati; Kirwan, Delli Carri, Perrotta, Villa; Capelli, Crisetig, Radrezza; Varas, Zamparo, Palombi. A disposizione: Donnarumma, Mangiaracina, Belli, Fusi, Crescenzi, Bianchi, Bortolussi, Liguori, Grosu, Favale, Cretella, Faedo, Tordini. Allenatore: Vincenzo Torrente

CATANIA (4-3-3): Furlan; Rapisarda, Curado, Quaini, Castellini; Sturaro, Ndoj, Zammarini; Chiricò, Di Carmine, Cicerelli. A disposizione: Albertoni, Donato, Monaco, Kontek, Haveri, Celli, Welbeck, Peralta, Chiarella, Costantino, Cianci, Marsura. Allenatore: Michele Zeoli

ARBITRO: Il sig. Matteo Perri della sezione di Roma 1

ASSISTENTI: Il sig. Mattia Regattieri della sezione di Finale Emilia e il sig. Matteo Pressato della sezione di Latina

QUARTO UOMO: Il sig. Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Padova-Catania: dove vedere il match in tv o in streaming

L’incontro in programma allo stadio Euganeo di Padova vale la trentunesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che tutte le partite della Lega Pro sono visibili per tutti gli abbonati Sky ed è anche possibile usufruire del servizio Sky Go su smartphone e tablet. L’incontro verrà trasmesso sui canali 251 di Sky Calcio.

Inoltre, Padova-Catania si potrà vedere anche via streaming su NowTV, che ha diritti esclusivi per le gare di Serie C per le stagioni 2023/24 e 2024/25. Per usufruire del servizio basta scaricare l’app in qualsiasi dispositivo, anche SmartTV. Inoltre, la partita del Euganeo, si potrà vedere anche gratuitamente e in chiaro su Rai Sport HD, sul canale 58 del digitale terrestre.