Verso Padova Catania: news e probabili formazioni

Il Catania di Michele Zeoli martedì 19 marzo alle ore 20.00 affronterà il Padova. La squadra di Vincenzo Torrente è la sfidante dei rossazzurri in questa finale d’andata di Coppa Italia Serie C. Il ritorno è previsto per il 2 aprile al Massimino. All’Euganeo sono previsti quasi 2.500 tifosi rossazzurri provenienti dalla Sicilia e da tutto il Paese.

Catania a caccia del primo trofeo della sua storia, ma la priorità resta il campionato

Appuntamento quasi di gala martedì 19 marzo all’Euganeo di Padova per la finale d’andata di Coppa Italia Serie C per il Catania di Ross Pelligra. La società rossazzurra per la prima volta nella storia è in finale di una competizione e ciò potrebbe finalmente arricchire il palmarès del club. Sa molto bene l’importanza di questa sfida Michele Zeoli, ma è chiaro che la testa è rivolta al campionato.

Momentaneamente il Catania è al quattordicesimo posto a 39 punti a -3 dalla decima posizione ma a soli sei punti dalla Turris (prossimo avversario domenica 24 alle ore 14.00) in zona playout. Giocarsi gli spareggi salvezza per i rossazzurri andrebbe a compromettere il risultato ottenuto in Coppa Italia di potersi giocare i playoff direttamente dal primo turno della Fase Nazionale.

Situazione infortuni: Di Carmine potrebbe rientrare per la finale di Coppa Italia Serie C

L’attenzione dei media e dei tifosi del Catania è rivolta soprattutto sulla situazione legata all’infermeria. Contro il Padova potrebbe rientrare Samuel Di Carmine, miglior marcatore della squadra di Michele Zeoli con 7 reti stagionali. Non è esclusa l’ipotesi che possa partire dal primo minuto, con Cianci o Costantino pronti a subentrare.

Anche Alessandro Quaini potrebbe rientrare dal lungo infortunio che lo ha tenuto quasi un mese fuori. Zeoli potrebbe optare per schierarlo come centrale di difesa visto che nelle ultime apparizioni contro Juve Stabia e Taranto non ha affatto sfigurato o in cabina di regia come già provato in larga parte in questo campionato. Da valutare le condizioni di Celli e Bouah. Occhio anche ai dieci diffidati in vista della finale di ritorno del 2 aprile ovvero parliamo di Albertoni, Celli, Cianci, Monaco, Sturaro, Bouah, Chiarella, Kontek, Quaini e Rapisarda.

Padova, Mantova in fuga nel girone A e adesso punta alla terza Coppa Italia Serie C della sua storia

L’avversario dei rossazzurri è il Padova di Vincenzo Torrente, ex allenatore in Sicilia della Sicula Leonzio nel 2018-2019. I biancoscudati, al momento, sono al 2° posto nel girone A in lotta promozione con il Mantova di Possanzini capolista del torneo. La distanza di 11 punti dalla vetta e il pari interno contro l’Albinoleffe ha lasciato non poche polemiche visti gli obiettivi iniziali dei veneti.

Adesso l’attenzione è focalizzata sulla Coppa Italia Serie C. Il Padova ha già vinto il trofeo in due occasioni. La prima nel 1979-80 in finale contro la Salernitana, ribaltando il 3-1 dell’andata vincendo 4-0 all’Euganeo. L’altra vittoria è arrivata nel 2021-2022 contro il Sudtirol, vincendo la gara di ritorno a Bolzano con la rete siglata da Jelenic al 64′. In quel Padova, allenata da Massimo Oddo, c’erano due attuali calciatori del Catania: Cosimo Chiricò e Salvatore Monaco.

Padova-Catania: le probabili formazioni

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Kirwan, Delli Carri, Faedo, Favale; Fusi, Crisetig, Radrezza; Liguori, Bortolussi, Palombi. Allenatore: Vincenzo Torrente

CATANIA (4-3-3): Furlan; Rapisarda, Monaco, Kontek, Castellini; Sturaro, Welbeck, Zammarini; Chiricò, Di Carmine, Cicerelli. Allenatore: Michele Zeoli