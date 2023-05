Serie B, Palermo-Brescia 2-2: niente playoff per i rosanero

Niente impresa per il Palermo. La squadra di Eugenio Corini pareggia al “Barbera” 2-2 contro il Brescia non riuscendo a qualificarsi per il turno preliminare per i playoff per la promozione in Serie A. Non sono bastate le due reti di Brunori e Tutino nel primo tempo, raggiunti nella ripresa dalle reti ospiti di Rodriguez e Ayé.

Una serata da incubo per il Palermo: dai gol di Brunori e Tutino al pareggio del Brescia

La partita del Renzo Barbera tra Palermo e Brescia, in questa ultima giornata di Serie B, rispecchia perfettamente la stagione dei rosanero. Tante occasioni da gol create ma solo due concretizzate e una rimonta che sa molto di beffa. La squadra di Eugenio Corini, davanti a oltre 32.000 spettatori, nel primo tempo è andata sul 2-0 con le due reti firmate prima da Matteo Brunori al 3′ e da Gennaro Tutino al 40′. Sembrava andare tutto fin troppo bene. Nel secondo tempo, però, il Brescia al 53′ riapre la partita con Pablo Rodriguez, imbeccato perfettamente da Bjorkengren. Passano solo tre minuti e Florian Ayé su cross di Huard realizza il gol del 2-2.

Un blackout inspiegabile quello del Palermo che in soli 180 secondi (o poco più) si è fatto rimontare dei lombardi. Ma non è finita qui. Nei minuti di recupero, con i rosanero in attacco per cercare la rete del 3-2, arriva una notizia importante da Reggio Calabria: la Reggina ha segnato al 94′ con Luigi Canotto. Un gol che certifica il nono posto del Palermo e quindi fuori dalla zona playoff. Una serata amarissima ma che non cancella comunque un’ottima stagione di Serie B da neopromossa. Adesso testa al prossimo campionato, con il sogno di tornare grandi come un tempo.

Palermo-Brescia 2-2: il tabellino

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Bettella; Buttaro (dal 65’ Valente), Segre (dal 73’ Saric), Gomes (dal 79’ Vido), Verre (dal 79’ Broh), Sala; Brunori, Tutino (dal 65’ Soleri). A disposizione: Massolo, Grotta, Aurelio, Damiani, Orihuela, Graves, Stulac. Allenatore: Eugenio Corini

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Karacic, Mangraviti, Cistana, Huard (dal 85’ Adorni); Bisoli, Labojko (dal 84’ Scavone), Bjorkengren (dal 78’ Van de Looi); Adryan (dal 46’ Listkovski); Rodriguez, Ayé (dal 65’ Bianchi). A disposizione: Lezzerini, Muca, Ndoj, Niemeijer. Allenatore: Daniele Gastaldello

ARBITRO: Fabio Maresca della sezione di Napoli

ASSISTENTI: Alessandro Giallatini della sezione di Roma 2 e Fabiano Preti della sezione di Mantova

QUARTO UOMO: Marco Monaldi della sezione di Macerata

VAR: Davide Ghersini della sezione di Genova

AVAR: Alessio Tolfo della sezione di Pordenone

AMMONITI: 40′ Tutino (PAL); 66′ Sala (PAL); 80′ Andrenacci (BRE); 83′ Listkovski (BRE)

ESPULSI: –

RETI: 3′ Brunori; 40′ Tutino; 53′ Rodriguez, 56′ Ayé