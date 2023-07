Palermo, Corini: “C’è la volontà di raggiungere un grande traguardo”

Il Palermo inizia ufficialmente il ritiro per la stagione 2023/24 in vista del campionato di Serie B. Prima di iniziare la preparazione pre-campionato ha parlato in sala stampa l’allenatore rosanero Eugenio Corini che ha fatto il punto su mercato e obiettivi della sua squadra.

Corini: “Vestire la maglia del Palermo è una grande responsabilità”

Il Palermo inizia ufficialmente la preparazione pre-campionato che si svolgerà a Ronzone. Proprio in queste prime fasi di ritiro ha parlato in sala stampa Eugenio Corini, allenatore dei rosanero confermato dopo la scorsa stagione sempre in Serie B. “Vestire la maglia rosanero è una grande responsabilità. Parliamo di una città importante e di una tifoseria importante. Abbiamo la piena consapevolezza di cosa voglia dire vestire questi colori. L’anno scorso col City Group è iniziato un percorso che doveva iniziare in modo e che si è declinato in maniera diversa col mio arrivo. Secondo me siamo stati reattivi cambiando 20 giocatori in 10 mesi. Abbiamo raggiunto l’obiettivo e sognato di fare i playoff che sarebbero stato un up-grade. Per me è stato importante capire cosa vuol dire lavorare a Palermo, c’è la volontà di ambire ad un traguardo molto prestigioso che noi tutti vogliamo raggiungere.”

Sempre sugli obiettivi stagionali Corini prosegue: “Io dovrò essere capace di rendere questa squadra pronta ad affrontare il campionato nel miglior modo possibile. Vogliamo provare a fare il salto di categoria.” Poi l’allenatore ex Brescia parla anche dei nuovi acquisti ufficializzati solo qualche giorno fa: “Si sono arrivati Ceccaroni, Lucioni, Vasic e Mancuso. I due centrali difensivi hanno fatto anche la Serie A e in B sono stati sempre dominanti. In avanti Mancuso ha fatto anche lui la A e in B ha vinto questo campionato. La società è stata brava ad individuare un giovane come Vasic, che è un “tuttocampista”. Per questo devo fare i complimenti al direttore Rinaudo perché avere 4 giocatori ad inizio ritiro è un grande valore“.

Credits: Palermo F.C.

Palermo, Corini: “Insigne ci piace. Vogliamo alzare il potenziale di questa squadra”

Eugenio Corini svela anche come sarà il suo Palermo in questo nuovo campionato di Serie B 2023/24: “Da questo punto di vista il calcio moderno va sull’occupazione degli spazi, sulle caratteristiche. La squadra deve essere dinamica e lavorare nelle fasi di non possesso. La ricerca che stiamo facendo è sotto questa direzione“. E sempre tornando sulla scorsa stagione Corini ribadisce: “C‘è sempre da imparare a qualsiasi età e contesto, niente mai è uguale a prima. Io cerco sempre di fare le scelte giuste, che magari sembrano giuste sul momento ma poi ci ripensi e il campo che ti dà un responso che ti fa giudicare in una certa maniera. Poi ora sono arrivati giocatori e c’è la volontà di migliorare questa squadra per capire chi è funzionale e chi no.”

Corini chiosa ancora sul mercato: “Roberto Insigne è un giocatore che ci piace. Ma è giusto parlare quando sarà ufficializzato il suo arrivo. Vedremo quello che succederà nei prossimi giorni. Questa squadra ha un potenziale che si può alzare e con cui ne stiamo parlando con il direttore Rinaudo. Giovane dal City? Lo scorso anno negli ultimi giorni è arrivato Claudio Gomes, sul mercato c’è grande attenzione per il potenziale che il City Group ci può mettere a disposizione“.