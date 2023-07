Palermo, ufficiale l’arrivo di Sebastiano Desplanches

Altro acquisto in casa Palermo F.C. La squadra rosanero si è aggiudicata il portiere Sebastiano Desplanches, prelevandolo a titolo definitivo dal Vicenza. A comunicare l’acquisto del portiere classe 2003 è la stessa società rosanero tramite una nota ufficiale.

Palermo, ecco Desplanches: il comunicato ufficiale del club rosanero

Il Palermo ha un nuovo portiere in rosa. Si chiama Sebastiano Desplanches, giocatore classe 2003, ed è stato protagonista nell’Italia U20 nel Mondiale disputato lo scorso giugno. Desplanches è stato prelevato a titolo definitivo dal Vicenza e già vanta anche 10 presenze nel Trento nella scorsa stagione in Serie C. Firmato con il club rosanero un contratto quinquennale che lo legherà fino a giugno 2028. Di seguito il comunicato ufficiale del club rosanero:

“Il Palermo F.C. comunica di aver acquisito dal L.R. Vicenza le prestazioni sportive di Sebastiano Desplanches. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo, legandosi al Club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2028. A Sebastiano il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.”