Palermo, ufficiale l’acquisto di Fabio Lucioni: biennale per l’ex Frosinone

Il primo colpo di calciomercato il Palermo lo ha fatto. E’ ufficiale l’ingaggio dell’ex difensore del Frosinone Fabio Lucioni, centrale che vanta tantissima esperienza in Serie B. Il giocatore ex Benevento e Frosinone ha firmato un contratto biennale che lo legherà in rosanero fino al giugno 2025.

Fabio Lucioni è del Palermo: la nota del club

Il Palermo ha un nuovo difensore. Fabio Lucioni, classe 1987 e con una lunghissima esperienza tra Serie A e B con Reggina, Benevento, Lecce e soprattutto Frosinone. Il difensore centrale vanta ben tre promozioni in massima serie con tre formazioni differenti. Un valore aggiunto per il Palermo che dà sicurezza a tutto il reparto difensivo che nella scorsa stagione forse è stato spesso l’anello debole della squadra rosanero. Il club siciliano ha annunciato l’arrivo di Lucioni sia nei propri canali sociale e sia con un comunicato nel proprio sito ufficiale che riporta:

“Il Palermo F.C. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’U.S. Lecce le prestazioni sportive di Fabio Lucioni. Il difensore si è legato al club rosanero fino al 30 giugno 2025. A Fabio il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.”

Il primo tassello è stato inserito. Ora il Palermo è a caccia di un centrale da affiancare all’esperto difensore ex Benevento. Il Direttore Sportivo Leandro Rinaudo è già al lavoro per rinforzare quanto più la squadra di Eugenio Corini.