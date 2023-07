Palermo, ufficiale l’arrivo di Leonardo Mancuso dal Monza

Terza ufficialità in casa Palermo dopo quelle di Lucioni e Vasic. Questa volta è toccato a Leonardo Mancuso, che si trasferisce in rosanero dal Monza. La formula è quella del prestito annuale con obbligo di riscatto. Quindi si rafforza il reparto avanzato della squadra di Eugenio Corini. Adesso sono attese le altre due ufficialità, ovvero quelle di Roberto Insigne e del difensore Ceccaroni.

Mancuso in prestito al Palermo: il comunicato ufficiale

Leonardo Mancuso è un giocatore del Palermo. L’attaccante ex Pescara arriva in prestito con diritto di riscatto dal Monza. Lo scorso anno l’attaccante classe 1992 ha indossato la maglia del Como, realizzando 6 reti in 32 presenze. Inoltre il giocatore vanta esperienze tra Serie A, B e C con le maglie di Empoli, Catanzaro e Sambenedettese. Mancuso ha raggiunto il ritiro della squadra di Eugenio Corini in Trentino-Alto Adige. Di seguito il comunicato del club rosanero riportato sul sito ufficiale:

Credits foto: Gianlucadimarzio.com

“Il Palermo F.C. comunica di aver acquisito dall’A.C. Monza le prestazioni sportive di Leonardo Mancuso con la formula del prestito con diritto di opzione ed obbligo di riscatto. A Leonardo il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.”

Credits foto copertina: Palermo F.C.