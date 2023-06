Palermo, ufficiale il rinnovo di Matteo Brunori fino al 2027

Il Palermo e Matteo Brunori insieme fino al 30 giugno 2027. E’ ufficiale il rinnovo dell’attaccante rosanero che per i prossimi quattro anni vestirà la maglia del club siciliano. Sicuramente un primo tassello molto importante per costruire una rosa ambiziosa e che il prossimo anno potrebbe puntare a migliorare il nono posto in Serie B della stagione 2022/23.

Brunori rinnova il contratto con il Palermo fino al 2027: il comunicato ufficiale

Matteo Brunori sarà un giocatore del Palermo fino al 30 giugno 2027. A comunicarlo è il club rosanero che con una nota sul proprio sito ufficiale. Quindi il numero 9 ex Juventus e capitano della squadra di Corini sarà ancora in campo per la prossima stagione di Serie B, dove in questa stagione ha segnato ben 17 gol. Di seguito il comunicato del Palermo sul rinnovo di Brunori:

“ll Palermo F.C. comunica di aver prolungato il contratto di Matteo Brunori. L’attaccante si è legato al Club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2027. “Questo accordo è l’ennesimo attestato di grande stima nei miei confronti – dichiara il numero 9 rosanero – da capitano ho il dovere di ricambiare la fiducia del Palermo FC e del City Football Group con i fatti per conquistare a pieno un posto nella storia di questo Club. A Palermo ho raggiunto l’apice della mia carriera e non voglio più fermarmi perché il meglio deve ancora venire. La testa è già al prossimo campionato, sappiamo quello che vogliamo. Daremo tutto in campo, vogliamo regalare la vera gioia alla nostra gente”. A Matteo le congratulazioni del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.”