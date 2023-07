Palermo, ufficiale l’accordo pluriennale con Puma

Il Palermo F.C. cambia ufficialmente sponsor tecnico. Infatti, dopo gli anni targati Kappa la squadra rosanero tornerà a vestire maglie griffate Puma. L’annuncio lo ha fatto la società rosanero tramite un comunicato via social. Nelle prossime settimane verranno presentate le nuove maglie appunto targate proprio da Puma.

Accordo con Puma: il comunicato del Palermo F.C.

Il Palermo ha annunciato nei propri canali social l’accordo pluriennale con Puma. Quindi, dopo gli anni targati Kappa, la società guidata dal City Group ha ufficializzato l’accordo con l’azienda sportiva. Di seguito il comunicato ufficiale:

“PUMA e il Palermo Football Club annunciano la firma di una partnership pluriennale che, a partire da luglio 2023, tornerà a unire il Global Sports Brand e il Club rosanero dopo dieci anni. PUMA sarà Global Technical Partner delle squadre maschili, femminili e giovanili del Club e la firma di questo nuovo accordo fa del Palermo la settima squadra del City Football Group a vestire PUMA dopo Manchester City FC, Montevideo City Torque, Mumbai City FC, Melbourne City FC, Sichuan Jiuniu FC e Girona FC. Il Palermo Football Club si unisce al crescente portfolio di Football Club partner di PUMA che è già ampiamente attiva nel calcio italiano attraverso le partnership con l’AC Milan e l’US Sassuolo oltre che con la Lega di Serie A.”



Credits: Gianlucadimarzio.com

“Javier Ortega, General Manager di PUMA SE, ha dichiarato: “Siamo davvero felici della firma di questa partnership con uno tra i club più antichi d’Italia che, oltre al prestigio e a un’eredità storica di più di cent’anni, condivide con PUMA coraggio, innovazione e ambizione. I valori di questa partnership condurranno al cambiamento del gioco anche al di fuori del campo, aprendo nuovi orizzonti per promuovere il Club sia a livello locale che internazionale, sostenendolo nella sua visione per il futuro.” Giovanni Gardini, Amministratore Delegato del Palermo FC, ha dichiarato: “La partnership con un player di livello mondiale come PUMA è un importante tassello nel percorso di evoluzione del Palermo, anche e soprattutto nell’ottica dell’internazionalizzazione della sua identità. I valori del Global Sports Brand, che fa del claim ‘FOREVER. FASTER’ il suo manifesto, riflettono perfettamente le ambizioni del nostro club, che anche grazie a questa partnership accelera la sua corsa verso i suoi obiettivi”.

Credits: Gianlucadimarzio.com

I giocatori inizieranno a indossare le collezioni Puma a partire dal raduno della squadra, prima del ritiro pre-campionato. Per celebrare la nuova partnership, il Palermo ospiterà una delegazione di dirigenti PUMA di alto livello provenienti dalla sede centrale in Germania, con l’obiettivo di sviluppare strategie per garantire che la partnership offra il meglio per i tifosi e i giocatori.”