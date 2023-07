Amichevole, Palermo-Virtus Verona 0-1: prima sconfitta per gli uomini di Corini

E’ tempo di amichevoli in casa Palermo. La squadra di Eugenio Corini è stata sconfitta a Ronzone dalla Virtus Verona per 1-0. La decide Menato al 58′. Una battuta d’arresto che darà molto materiale all’allenatore rosanero per migliorare una delle favorite alla promozione in Serie A nella prossima stagione.

Palermo-Virtus Verona 0-1: il tabellino

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Graves, Lucioni, Marconi (dal 45′ Nedelcearu), Ceccaroni; Segre (dal 45′ Broh), Gomes (dal 45′ Damiani), Saric (dal 45′ Vasic); Valente (dal 85′ Corona), Brunori (dal 63′ Soleri), Insigne (dal 45′ Mancuso). A disposizione: Nespola. Allenatore: Eugenio Corini

VIRTUS VERONA: Sibi (dal 81′ Voltan); Cellai (dal 45′ Cellai), Casabianca, Daffara (dal 70′ Braga), Danti (dal 55′ Mehic), Casarotto, Ruggero (dal 74′ Lodovici), Toffanin (dal 41′ Ferrara e dal 66′ Viviani), Gomez (dal 45′ Mazzolo), Faedo, Zarpellon (dal 45′ Begheldo). Allenatore: Luigi Fresco

ARBITRO: Il signor Rodighiero della sezione di Vicenza

ASSISTENTI: Il signor Petalin e Scaldaferro dalla sezione di Vicenza

RETI: 58′ Menato (VE)

AMMONITI: –

ESPULSI: –