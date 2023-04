Palermo, visita speciale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Visita speciale per il Palermo F.C. che si sta preparando per la delicata sfida di lunedì sera contro il Cosenza al Renzo Barbera. Nel sabato di Pasqua però i ragazzi rosanero hanno accolto un ospite speciale: il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella.

Palermo, Mattarella: “Conservo tanti ricordi al Barbera”

Un piacevole ritorno a casa per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che oggi ha visitato lo Stadio Renzo Barbera ospitato dal Palermo. Ad accogliere il Capo di Stato presente il Presidente del club rosanero Dario Mirri, il settore giovanile e femminile della squadra siciliana.

Dopo la classica foto di rito, Mattarella insieme alla dirigenza del club ha visitato il “Palermo Museum“, il museo dedicato alla storia della squadra. Esposte le maglie dei campioni che hanno vestito i colori rosanero: da Toni a Miccoli passando per Corini e Grosso. “Il Palermo nel 2006 aveva 5 giocatori Campioni del Mondo“, afferma il Presidente della Repubblica commentando la sua visita nel museo.

Al termine della visita il Presidente Mirri ha consegnato a Sergio Mattarella una maglia rosanero a lui dedicata: “Ho il desiderio di donarle una maglia – dice il numero uno dei siciliani – probabilmente irripetibile che unisce storia e tradizione ai nostri colori.” Soddisfazione enorme da palermitano per il Presidente della Repubblica che sottolinea: “È un piacere ritornare nello scenario unico del Barbera, dove conservo tanti ricordi”. Al termine dell’incontro Mattarella fa gli auguri al club di Via del Fante per la prosecuzione del campionato di Serie B.

Credits foto: Palermo F.C.