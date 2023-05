Pallanuoto: Ekipe Orizzonte Catania per la ventitreesima volta nella storia è campione d’Italia

E’ il 17 maggio 2023 e il tricolore è tornato a Catania. A portarlo trionfalmente in Sicilia è l’Ekipe Orizzonte che in finale gara 4 ha battuto la Sis Roma per 8-6 presso la piscina di Nesima. Un risultato che ha consentito alle pallanuotiste rossazzurre di centrare lo Scudetto per la ventitreesima volta nella storia. Una festa per tutta la comunità catanese che festeggia anche nella pallanuoto femminile.

Ekipe Orizzonte campione d’Italia: il successo delle ragazze di Martina Miceli

Una festa e una gioia incredibile quella delle ragazze dell’Ekipe Orizzonte. Le atlete rossazzurre hanno vinto contro la Sis Roma per 8-6 in gara 4 presso la piscina di Nesima a Catania. Per le ragazze catanesi si tratta di un “double” visto che, dopo aver conquistato la Coppa Italia, già siamo al secondo trofeo vinto in questa straordinaria stagione.

Un grande successo per tutto il club, in primis anche per Tania Di Mauro, che da presidente dell’Ekipe è decisiva ancora una volta in vasca. Da segnalare anche le grandi prestazioni di Leone, Marletta, Bettini e Di Mario. Catania può tornare a fare festa, dopo il calcio, la pallavolo maschile e il futsal, anche nella pallanuoto femminile la città etnea festeggia e scrive una delle pagine più belle e gloriose.