Serie C, Picerno-Catania: la diretta della partita

Martedì 6 febbraio alle ore 14.00 si disputerà il match Picerno-Catania. La formazione rossazzurra affronta la seconda trasferta del 2024 in uno dei campi più insidiosi di tutto il girone C. La squadra di Longo è seconda in classifica con ben 10 punti in più dei siciliani e vogliono continuare a stupire. Al “Curcio” è davvero tutto pronto e seguiremo qui su Hashtag Sicilia la diretta testuale dell’incontro.

Picerno-Catania: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Picerno-Catania: le formazioni ufficiali

PICERNO (-): in attesa

CATANIA (-): in attesa

Picerno-Catania: dove vedere il match in tv o streaming

L’incontro del “Curcio” di Picerno è uno dei big match di giornata nel girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che tutte le partite della Lega Pro sono visibili per tutti gli abbonati Sky ed è anche possibile usufruire del servizio Sky Go su smartphone e tablet. L’incontro verrà trasmesso sul canale 254 di Sky Calcio.

Inoltre, Picerno-Catania si potrà vedere anche via streaming su Now, che ha diritti esclusivi per le gare di Serie C per le stagioni 2023/24 e 2024/25. Per usufruire del servizio basta scaricare l’app in qualsiasi dispositivo, anche SmartTV. Non sarà possibile vedere gratuitamente la partita del “Curcio”.