Serie C, Potenza-Catania 1-0: la decide al 35′ Caturano, rossazzurri ancora k.o.

Ancora una sconfitta per il Catania di Luca Tabbiani, battuto dal Potenza di Franco Lerda per 1-0. A decidere l’incontro è una rete di Salvatore Caturano al 35′ con un grande stacco di testa. Per Luca Tabbiani adesso la situazione si fa veramente complicata.



Troppo brutto per essere vero, Catania ancora k.o: il Potenza vince 1-0

Il Catania esce ancora una volta senza punti. Seconda sconfitta nel giro di una settimana per la squadra di Luca Tabbiani. Questa volta ad avere la meglio è il Potenza di Franco Lerda, che supera proprio i rossazzurri per 1-0. A decidere l’incontro è un ex obiettivo di mercato degli etnei, ovvero Salvatore Caturano.

L’ex Lecce svetta imperioso nel cuore dell’area di rigore al 35′ mandando a vuoto i centrali Lorenzini e Silvestri. Davvero poi troppo poco quello fatto dai rossazzurri per recuperare la partita. Solo l’ingresso di De Luca ad inizio ripresa ha dato un po’ più di vivacità ma è davvero evanescente questo Catania. Adesso per Tabbiani la panchina è in bilico, questa sconfitta potrebbe costargli la panchina come aveva fatto intendere lo scorso martedì il Vicepresidente Grella.



Potenza-Catania 1-0: tabellino e pagelle

POTENZA (3-4-1-2): Gasparini 6; Monaco 6, Armini 6,5, Hristov 6; Gyamfi 6, Candellori 6,5, Saporiti 6,5 (dal 83′ Rossetti s.v.), Hadziosmanovic 6; Di Grazia 7 (dal 62′ Steffè 6); Caturano 7 (dal 90+2′ Volpe s.v.), Asencio 5,5 (dal 62′ Gagliano 6). A disposizione: Iacovino, Alastra, Maddaloni, Prezioso, Mata, Pace, Verrengia. Allenatore: Franco Lerda 6,5

CATANIA (4-3-3): Bethers 5,5; Rapisarda 5,5, Silvestri 5, Lorenzini 5, Mazzotta 4,5; Zammarini 5,5 (dal 70′ Deli s.v.), Quaini 5,5 (dal 83′ Chiarella s.v.), Zanellato 5,5 (dal 46′ Rocca 5,5); Chiricò 5,5, Sarao 4,5 (dal 70′ Dubickas s.v.), Bocic 5,5 (dal 46′ De Luca 6). A disposizione: Albertoni, Torrisi, Bouah, Castellini, Curado, Maffei, Rizzo, Marsura, Chiarella. Allenatore: Luca Tabbiani 4

ARBITRO: Il sig. Domenico Leone della sezione di Barletta

ASSISTENTI: Il sig. Davide Fedele della sezione di Lecce e il sig. Gianluca Scardovi della sezione di Imola

QUARTO UOMO: Il sig. Gabriele Sciolti della sezione di Lecce

AMMONITI: 22′ Zanellato (CAT), 26′ Bocic (CAT), 58′ Rocca (CAT), 90+4′ Deli (CAT)

ESPULSI:

RETI: 35′ Caturano (POT)

