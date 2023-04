Serie D, Real Aversa-Catania 1-3: tris rossazzurro al Bisceglia

Non si ferma la corsa del Catania di Giovanni Ferraro. I rossazzurri si impongono anche in Campania contro il Real Aversa per 3-1. In gol Rapisarda al 9′, Russotto al 73′ e De Respinis al 81′. Inutile il momentaneo pari granata di Gassama, migliore in campo dei padroni di casa.

Catania, una vittoria per riscattare il pari contro la Sancataldese

Sicuramente non è stato digerito benissimo dal Catania il pari della scorsa domenica contro la Sancataldese. Infatti, oggi contro il Real Aversa è arrivata la reazione della squadra rossazzurra che ha battuto i campani per 3-1. Al 9′ è ancora una volta Francesco Rapisarda a sbloccare il match, seconda rete stagionale contro i granata (la quinta stagionale). Ospiti che più volte hanno sfiorato il raddoppio, ma al 56′ è Gassama che trova un grande gol per il pari del Real Aversa. La reazione degli etnei però non si fa attendere ancora una volta. Nel giro di dieci minuti tra il 73′ e l’81’ prima Russotto e poi De Respinis segnano i due gol che valgono i tre punti per il Catania. Per l’ex Sangiuliano City è il primo gol in maglia rossazzurra. Una vittoria per rialzare la china in vista della festa prevista al Massimino per il 30 aprile contro il Santa Maria Cilento.

Real Aversa-Catania 1-3: tabellino e pagelle

REAL AVERSA (4-3-1-2): Russo 5,5 (dal 80′ Mariano 5,5); Boemio 5,5, Nespoli 5, Bonfini 5, Strianese 5,5 (dal 45′ Sirianele 5,5); Ruggiero 6, Del Prete 6, Schiavi 6; Gassama 7; Cavallo 5,5, Romano 5,5 (dal 80′ Petrucciolo s.v.). A disposizione: Di Lorenzo, Piccolo, Scognamiglio, Boggia, Passariello, Fawubne. Allenatore: Antonio Di Martino 5,5

CATANIA (4-3-3): Bethers 6; Rapisarda 7, Castellini 6,5, Lorenzini 6,5, Boccia 6,5; Di Grazia 5,5 (dal 54′ Buffa 5 e dal 65′ De Luca 6), Lodi 6, Vitale 6,5; Chiarella s.v. (dal 4′ Russotto 8), Sarao 6, Giovinco 6 (dal 50′ De Respinis 7). A disposizione: Groaz, Pappalardo, Pedicone, Baldassar. Allenatore: Giovanni Ferraro 7

ARBITRO: Andrea Bortolussi della sezione di Nichelino

ASSISTENTI: Alessandro Castellari della sezione di Bologna e Matteo Manni della sezione di Savona

AMMONITI: 30′ Di Grazia (CAT); 47′ Sirianele (RAV); 63′ Buffa (CAT)

ESPULSI: –

GOAL: 9′ Rapisarda; 56′ Gassama; 73′ Russotto; 81′ De Respinis