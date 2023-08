Serie B, Reggiana-Palermo 1-3: prima vittoria in campionato per i rosanero

Primo successo stagionale per il Palermo di Eugenio Corini. Al Mapei Stadium termina 1-3 la gara contro la Reggiana all’esordio in casa. Al 7′ la sblocca Fabio Lucioni portando in vantaggio i rosanero. Per l’ex Lecce e Frosinone si tratta della prima marcatura con questa squadra. Al 42′ la gara per i ragazzi di Nesta si complica per il cartellino rosso a Marcandalli per fallo da ultimo uomo. Nonostante tutto, al 63′ gli emiliani pareggiano con Lanini. Passano solo 8 minuti e Jacopo Segre sigla la rete del 1-2. Al 95′ chiude la partita Edoardo Soleri su assist di Valente. Palermo che, quindi, sale a quota 4 punti in classifica con una gara in meno da recuperare.

Reggiana-Palermo 1-3: il tabellino

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Libutti, Rozzio, Maracandalli, Pieragnolo (dal 80′ Fiamozzi); Girma (dal 62′ Varela Djamanca), Kabashi, Bianco; Portanova (dal 62′ Lanini), Vergara (dal 43′ Romagna); Pettinari (dal 80′ Nardi). A disposizione: Sposito, Satalino, Cavallini, Sampirisi, Cigarini, Nuhu. Allenatore: Alessandro Nesta

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Lund (dal 73′ Aurelio), Ceccaroni, Lucioni, Mateju; Vasic (dal 72′ Henderson), Gomes, Segre (dal 91′ Stulac); Di Mariano (dal 81′ Valente), Brunori (dal 91′ Soleri), Insigne. A disposizione: Desplanches, Nespola, Nedelcearu, Marconi, Graves, Damiani, Mancuso. Allenatore: Eugenio Corini

ARBITRO: Il sig. Paride Tremolada della sezione di Monza

ASSISTENTI: Il sig. Pietro Dei Giudici della sezione di Latina e il sig. Federico Longo della sezione di Paola

QUARTO UOMO: Il sig. Stefano Nicolini della sezione di Brescia

VAR: Il sig. Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco

AVAR: Il sig. Orlando Pagnotta della sezione di Nocera Inferiore

AMMONITI: 27′ Rozzio (REG); 44′ Romagna (REG); 75′ Kabashi (REG)

ESPULSI: 42′ Marcandalli (REG)

RETI: 7′ Lucioni (PAL); 63′ Lanini (REG); 71′ Segre (PAL); 95′ Soleri (PAL)

Credits foto: Palermo Football Club