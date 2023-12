Resettare e ripartire: i primi bilanci stagionali del Catania – Hashtag Rossazzurri il Talk #16

Il Catania di Cristiano Lucarelli raccoglie un’altra sconfitta. Questa volta ad avere la meglio è il Sorrento di Maiuri, che passa al Massimino vincendo 1-0 con la rete di Alberto De Francesco al 42′.

E’ un momento senza dubbio difficile per i rossazzurri, che in 18 partite hanno ottenuto già 8 sconfitte totali. Una squadra che ha bisogno necessariamente del mercato di gennaio per essere rafforzata adeguatamente al campionato di Serie C. Servono innesti in tutti i reparti per poter competere quanto meno per classificarsi in zona playoff.

L’unica nota lieta è il passaggio del turno in semifinale di Coppa Italia Serie C. Mercoledì 13 è stato battuto al Massimino 2-0 il Pescara con una prestazione più che buona. Adesso il Catania attende o il Padova, o la Lucchese o il Rimini. Le gare si disputeranno con l’andata prevista il 24 gennaio e il ritorno il 28 febbraio. La vincitrice della competizione entrerà di diritto nella Fase Nazionale dei playoff per la promozione in Serie B, oltre che aggiudicarsi un trofeo ufficiale.

In campionato il Catania affronterà due trasferte consecutive. Il 23 dicembre la squadra di Lucarelli sarà ospite del Benevento al Vigorito. Poi il 7 gennaio all’Ezio Scida i rossazzurri sono attesi dal Crotone di Lamberto Zauli, squadra in netta ripresa dopo l’inizio complicato. Due gare esterne importanti per comprendere il futuro di questo club nel girone C e delle ambizioni che mira.

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica Hashtag Rossazzurri il Talk. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche Giorgio Grasso (opinionista), Filippo Solarino (opinionista) e Gianpaolo Pasqualino (fondatore del podcast Melior De Cinere Cunto)

A questo punto non ci resta che darvi appuntamento a questa sera! Ci vediamo alle ore 19.00 con la nostra prima visione, trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!