Catania: testa a Rimini, una delle gare che può valere la stagione – Hashtag Rossazzurri il Talk #20

Mancano 24 ore al delicato confronto tra Rimini e Catania. Il match del “Neri” valido come gara d’andata per la semifinale di Coppa Italia Serie C è molto delicata perché può valere una stagione. Una serata dove i rossazzurri di Lucarelli non saranno da soli, ma seguiti da oltre 1.000 supporters che giungeranno in Romagna a sostegno dei siciliani.

Una gara sulla quale l’allenatore ex Ternana ha richiesto massima concentrazione e impegno. In caso di vittoria la squadra etnea potrebbe già guardare con più serenità verso un’ipotetica finale contro il Padova o la Lucchese. La vittoria della competizione potrebbe regalare l’accesso ai playoff direttamente dalla Fase Nazionale. Quindi saranno quattro partite in cui è assolutamente vietato sbagliare.

Inoltre, il rinvio della gara di Picerno può aver giovato alla formazione rossazzurra? Beh, ci sono dei pro e dei contro. Sicuramente il Catania arriva più riposato e con più energie da spendere, ma la trasferta lucana (rinviata per neve sabato scorso) si aggiunge al groppone delle gare da recuperare in infrasettimanale. Un impegno in più per la squadra.

Per quanto riguarda il mercato potrebbero essere giorni caldi in entrata e in uscita. Milos Bocic potrebbe essere ceduto in prestito alla Virtus Francavilla, in un’operazione che potrebbe coinvolgere Gabriele Artistico, profilo che piace molto a Lucarelli. Occhi puntati anche su Andres Tello del Benevento e una possibile operazione che riguarda la porta.

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica Hashtag Rossazzurri il Talk. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche Giorgio Angelo Pietro Grasso (opinionista), il giornalista Simone Vicino (CityZone e Quotidiano di Sicilia) e l’ex calciatore di Catania e Rimini Adrian Ricchiuti.

A questo punto non ci resta che darvi appuntamento a questa sera! Ci vediamo alle ore 19.00 con la nostra prima visione, trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul canale Youtube, e sul nuovo canale Twitch. Non mancate!