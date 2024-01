Catania, testa alla Coppa: rossazzurri a caccia di uno storico trofeo

Il Catania di Cristiano Lucarelli mercoledì alle 20.45 sarà di scena al “Romeo Neri” contro il Rimini di Emanuele Troise. La gara è valida in qualità di match d’andata della semifinale di Coppa Italia Serie C. Per la squadra rossazzurra si tratta di in un incontro molto importante ai fini stagionali perché la vittoria della competizione garantirebbe l’accesso alla Fase Nazionale dei playoff.

Catania: a Rimini assente Chiricò per squalifica

Dopo il rinvio della gara di Picerno, il Catania si prepara alla delicata trasferta di Coppa Italia Serie C contro il Rimini. Il trofeo resta il principale obiettivo stagionale dei rossazzurri, perché una eventuale vittoria garantirebbe l’accesso diretto alla Fase Nazionale ai playoff insieme alle terze classificate. Infatti, per l’occasione è previsto un esodo dei tifosi verso la Romagna con oltre 1.000 biglietti venduti nel solo settore ospiti per assistere al match.

In vista della gara di mercoledì Cristiano Lucarelli dovrà fare a meno di Cosimo Chiricò. Il fantasista brindisino sarà assente per squalifica e quindi non potrà prendere parte al match del “Neri”. In casa Rimini invece saranno assenti Gigli e Megelaitis. Diffidati invece Bouah, Rocca, Rapisarda e lo stesso Lucarelli.

Verso Rimini-Catania: sarà 3-5-2 o 4-2-3-1?

Manca sempre meno a uno dei match più importanti della stagione. La gara di Rimini sarà una bella sfida per un Catania che vuole riscattare un campionato fino ad adesso al di sotto delle aspettative iniziali. Ma quale modulo utilizzerà Lucarelli? Beh, l’allenatore livornese ha sempre ribadito che moduli e interpreti varieranno in base alle partite da giocare.

La preferenza dell’ex Ternana è sempre quella di giocare a tre dietro ma attenzione all’eventualità di difesa a 4. Anche perché a Picerno Lucarelli aveva optato per il 4-2-3-1, modulo utilizzato spesso tra novembre e dicembre. Però, il 3-5-2 di base resta uno degli schemi prediletti e non è affatto escluso un suo ipotetico utilizzo mercoledì sera a Rimini.

Mercato: si prova un accelerata per Tello. In uscita Mazzotta e Marsura

Queste giornate invernali di gennaio sono molto importanti anche in chiave calciomercato. Il Catania ha già operato in entrata con ben nove acquisti. Il colpo Sturaro ha sicuramente dato molto entusiasmo ai tifosi, ma non sembra affatto finire qui il mercato dei rossazzurri. Infatti, Andres Tello potrebbe essere il prossimo innesto dei siciliani, centrocampista colombiano in uscita del Benevento. Si sta lavorando anche per la porta con Bethers che potrebbe tornare a fare il secondo.

In uscita il Catania sta cercando di piazzare i giocatori fuori dal progetto tecnico di Lucarelli. Tra questi ci sono Antonio Mazzotta e Davide Marsura. Occhio anche Milos Bocic, che potrebbe andare in prestito al Foggia (che voleva anche Marsura) e alla situazione di Michele Rocca, con il Taranto interessato all’ex Novara.