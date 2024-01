Verso Rimini-Catania, Lucarelli: “Vogliamo regalare una serata speciale ai nostri tifosi”

Gara importante e vitale per il Catania di Cristiano Lucarelli che domani sera andrà in scena al “Romeo Neri” contro il Rimini di Emanuele Troise. Previsto un grande esodo dei supporters rossazzurri con oltre 1.000 biglietti venduti per tutti i settori dell’impianto romagnolo. Poco prima della partenza ha parlato in sala stampa l’allenatore rossazzurro in vista di questo importante match.

Lucarelli: “Rimini? Squadra di grande gamba e intensità”

Partita di grande importanza per il Catania, che domani sera affronta in semifinale di Coppa Italia Serie C contro il Rimini. Un match dove servirà massima concentrazione e attenzione in vista di un obiettivo che potrebbe essere fondamentale per gli esiti stagionali. In sala stampa ha parlato di tutto ciò Cristiano Lucarelli che ha sottolineato l’importanza del match: “La squadra sta bene. Siamo consapevoli dell’importanza di questa partita e di questa competizione. Siamo carichi e tutti vogliono stare vicino alla squadra. Abbiamo convocato tutti, anche gli indisponibili, per stare tutti insieme in una serata particolare e importante per noi“.

Poi Lucarelli si sofferma sul Rimini di Troise, avversario dei rossazzurri in Coppa Italia Serie C: “E’ una squadra di grande gamba e intensità. Tatticamente fanno cose interessanti, quando hanno la palla utilizzano il 4-2-3-1, quando non sono in fase di possesso passano al 5-4-1 con un mediano in difesa e il trequartista che arretra a centrocampo. La cosa che mi ha colpito – dice Lucarelli – è la grande intensità e pressione che riescono a produrre. Dal punto di vista fisico sarà una partita provante. Noi possiamo andare in difficoltà contro il Rimini e dobbiamo essere pronti e alla pari contro di loro”.

Al “Neri” ci saranno oltre i 1.000 tifosi presenti ad incitare il Catania: “Questo ci riempie d’orgoglio. – ribadisce l’allenatore livornese – Anche sabato a Picerno c’erano e purtroppo non si è potuto giocare. Ci saranno domani e sappiamo di un grande esodo. La nostra intenzione è quella di regalargli una serata speciale. Domani dalla squadra mi aspetto che tutti rispondano presente all’appello“.