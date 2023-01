Serie D, il Catania vince ancora: battuto il San Luca per 3-1

Ancora 3 punti e gloria per il Catania di Giovanni Ferraro. Battuto anche il San Luca a Locri (RC) per 3-1, in gol Russotto al 2′, Vitale al 19′ e De Luca all’88’. Il gol dei padroni di casa è giunto al 7′ con Fiumara che ha sorpreso Bethers.

Catania che ritorna a vincere in trasferta: 3-1 al San Luca

Vittoria di cuore e sacrificio. Il Catania ritorna a vincere anche in trasferta, non accadeva dal 23 ottobre scorso contro il Paternò. Battuto per 3-1 il San Luca di Canonico che nonostante tutto ha disputato un’ottima partita. Per i rossazzurri in gol Andrea Russotto al 2′ su assist di Chiarella, al 19′ torna a segnare anche Mattia Vitale e all’88’ la chiude Giuseppe De Luca in contropiede. Al 7′ i calabresi pareggiano con Fiumara ma il tutto poi è reso vano dalla rete del numero 24 pochi minuti dopo. Gara molto vivace e che gli etnei portano a casa con merito. Un altro tassello verso la Serie C.

San Luca-Catania 1-3: tabellino e pagelle

SAN LUCA 3-4-3: Antonino 6; Greco 5, Ale 5, Fiumara 6,5; Raso 6,5 (Murdaca s.v. dal 73’), Carbone 6, Spinaci 5, Batista 6; Reinero 5, Hefiane 6 (Giampaolo 5 dal 64’), Yarkovlev 5,5. A disposizione: Zampaglione, Pipicella, Gamez, Patea, Suraci, Favasuli, Maesano. Allenatore: Pasquale Canonico 5,5.

CATANIA 4-3-3: Bethersv 6; Rapisarda 6, Somma 7, Lorenzini 6, Castellini 6,5; Rizzo 6,5 (Bani dal 94’), Lodi 6 (Palermo 6,5 dal 58’), Vitale 7,5; Chiarella 6,5 (Boccia 6 dal 69’), Sarao 5,5 (Giovinco s.v. dal 78’), Russotto 7 (De Luca 7 dal 58’). A disposizione: Groaz, Pedicone, Di Grazia, Privitera. Allenatore: Giovanni Ferraro 7.

AMMONITI: Fiumara al 32’; Carbone al 35’, Spinaci al 37’; Russotto al 39’; Ale al 43’; Rizzo al 75’

ESPULSI: –

GOL: Russotto al 2’ (CAT); Fiumara al 7’ (SAN); Vitale al 19’ (CAT); De Luca 88’ (CAT)