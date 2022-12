Santa Maria Cilento-Catania 2-1: primo k.o. per la squadra di Ferraro

Dopo sedici giornate è arrivata la prima sconfitta del Catania di Giovanni Ferraro. A prevalere sui rossazzurri è stata la Polisportiva Santa Maria Cilento per 2-1. In gol per i giallorossi campani Bonanno al 35′ e Tandara al 76′, per gli etnei ha segnato Palermo al 37′. Una sconfitta amara e che rompe l’imbattibilità di sedici giornate della squadra del presidente Ross Pelligra.

Prima sconfitta del Catania in Serie D, vince il Santa Maria Cilento

Una sconfitta amara e che non lascia recriminazioni. Il Catania di Giovanni Ferraro esce sconfitto dalla trasferta campana contro la Polisportiva Santa Maria Cilento per 2-1. Una prestazione maiuscola della squadra di Di Gaetano, che trova una vittoria storica per il club giallorosso che scrive una pagina di storia gloriosa del team salernitano. In gol Bonanno al 35′ su errore di Klavs Bethers che esce a vuoto sull’attaccante dei padroni di casa. Due minuti dopo è Marco Palermo a pareggiare i conti e a portare sul 1-1 il risultato. La rete del successo per il Santa Maria Cilento lo segna Tandara che da terra recupera un pallone dopo una mischia nell’area piccola, segnando il 2-1 finale. Una sconfitta che non lascia attenuanti e che rappresenta il brutto momento di forma del Catania di Ferraro.

Santa Maria Cilento-Catania 1-1: il tabellino e pagelle

SANTA MARIA CILENTO (3-4-3): Grieco 6; Ferrante 6, Diop 6, Coulibaly 6; Mancini 6 (dal 81′ Ventura s.v), Maio 6,5, Pane 6, Morlando 6,5; Johnson 6 (dal 73′ Ielo 6), Bonanno 6,5 (dal 54′ Tandara 7), Catalano 6,5 (dal 88′ Campanella s.v.). A disposizione: Guerra, Campanella, D’Avella, Ielo, Ventura, D’Auria, Parisi, De Leonardis. Allenatore: Francesco Di Gaetano 6,5

CATANIA (4-3-1-2): Bethers 5,5; Boccia 5,5 (dal 45′ Chiarella), Ferrara 5 (dal 45′ Somma), Lorenzini 6, Castellini 6; Palermo 6,5, Rizzo 6, Vitale 5 (dal 45′ Lubishtani 5) ; Giovinco 5 (dal 61′ Sarno); Sarao 5, De Luca 6 (dal 45′ And. Russotto). A disposizione: Groaz, Di Grazia, Bani, Forchignone. Allenatore: Giovanni Ferraro 5

ARBITRO: Michele Marcolin della sezione di Pordenone

ASSISTENTI: Carlo De Luca della sezione di Merano e Badreddine Mamouni della sezione di Tolmezzo

MARCATORI: 35′ Bonanno (Sana Maria Cilento); 37′ Palermo (Catania); 76′ Tandara (Santa Maria Cilento)

AMMONITI: Ferrara, Palermo, Vitale e Lorenzini (Catania); Coulibaly (Santa Maria Cilento)

ESPULSI: –