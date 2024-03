Saturnia Volley, presentato il nuovo coach Placì: “Vogliamo tornare in SuperLega”

La Saturnia Volley Aci Castello riparte dalla Serie A2 e si proietta alla stagione 2024/2025. La società del Presidente Luigi Pulvirenti ha già scelto il nuovo allenatore che sarà Camillo Placì. L’obiettivo dichiarato è di ritornare quanto prima in SuperLega, torneo disputato proprio dalla Saturnia lo scorso campionato. Il nuovo coach è stato presentato nella sala stampa del PalaCatania insieme al numero uno del club etneo e al DS Piero D’Angelo.

Saturnia, Placì si presenta: “Catania ha fame di pallavolo. Il progetto mi è sempre piaciuto”

A guidare la Saturnia Volley per la stagione 2024/25 sarà Camillo Placì, con un passato importantissimo da vice con la Russia, Bulgaria e Serbia. “Sono arrivato da poco. Sono state giornate impegnative e di incontri con il Presidente Pulvirenti e il DS D’Angelo. Si è parlato di un po’ di tutto, dall’organizzazione alla struttura tecnica. – esordisce così Placì – Abbiamo iniziato a valutare i nomi dei possibili calciatori per gestire un campionato competitivo. Io ho avuto diversi contatti col club durante l’anno che non si sono mai concretizzati perché ho avuto un problema fisico grave, adesso però sto meglio. Anche se la Saturnia è retrocessa in A2 questo progetto mi è sempre piaciuto. La Sicilia ha storia ed energia. Catania ha espresso tanta fame di pallavolo di alto livello e vogliamo tornare in Superlega. Io ho guardato qualche partita in tv, ho sempre avuto curiosità attorno alla Saturnia. Stiamo cercando giocatori che completeranno l’organico.”

Pulvirenti: “Onorati della scelta di Placì, conferma della solidità del progetto Saturnia”

Oltre al nuovo coach Placì ha parlato anche il Presidente della Saturnia Volley Luigi Pulvirenti che si è soffermato sulla scelta del nuovo allenatore e sulla nuova stagione di Serie A2: “La scelta dell’allenatore è quella più importante quando si programma la nuova stagione. Il nostro allenatore ha un profilo internazionale che non ha bisogno di presentazioni perché per lui parla il suo curriculum. Noi siamo onorati di che Camillo Placì abbia scelto di allenare la Saturnia anche nella dimensione della Serie A2. Questo conferma la solidità del nostro progetto e che interessa un allenatore con un profilo importante. In settimana insieme a Piero D’Angelo stiamo scegliendo i nuovi atleti che comporranno la squadra che sarà molto competitiva. La A2 è molto impegnativa e l’obiettivo è di cercare di tornare nel più breve tempo possibile in SuperLega.” Pulvirenti però avverte: “In questo campionato ci sono squadre che da tanti anni provano a vincere la A2 e una squadra forte non ti garantisce la vittoria finale. Servono le giuste motivazioni. Placì è un valore aggiunto”.

D’Angelo: “Stiamo già programmando per la nuova stagione”

In chiusura ha anche parlato il Direttore Sportivo della Saturnia Volley Piero D’Angelo che, insieme al Presidente, sta programmando la nuova stagione di Serie A2 dopo aver scelto il nuovo allenatore: “Sicuramente a differenza dell’anno scorso stiamo programmando con largo anticipo, visto anche che abbiamo terminato presto la stagione. La programmazione è ciò che ci è mancato l’anno scorso. Per la Superlega abbiamo iniziato a lavorare fin da subito dopo che abbiamo finito il campionato. Abbiamo scelto un allenatore esperto e di caratura internazionale che ha lavorato in club organizzatissimi di SuperLega. Questo è un grosso vantaggio per i nostri atleti e ci darà una grossa mano e ci dà un vantaggio rispetto alle squadre di A2 che devono ancora finire i campionati. Vogliamo tornare in Superlega”.

Credit foto: Mimmo Lazzarino