Volley, la Saturnia è in Superlega: acquistato il titolo della Callipo Vibo

Gioia ed entusiasmo per la Farmitalia Saturnia che non smette più di festeggiare. La squadra del presidente Luigi Pulvirenti ha sancito un accordo di acquisto del titolo della Callipo Vibo. Quindi dopo 26 anni di assenza, una squadra di pallavolo catanese riapproderà in Superlega. L’annuncio lo ha dato lo stesso numero uno del club.

Saturnia, Pulvirenti: “Siamo interessati a partecipare al campionato di Superlega”

Un gioia grandissima. La Saturnia giocherà la prossima stagione sportiva in Superlega, grazie all’accordo raggiunto con l’acquisto del titolo sportivo della Callipo Vibo. “Dopo una attenta valutazione – dice il presidente Luigi Pulvirenti sui social – e studi di fattibilità e avendo acquisito la convinta disponibilità del title sponsor Farmitalia a sostenere l’investimento, abbiamo informato la Lega Pallavolo Serie A di essere interessati a partecipare al campionato di SuperLega per la stagione sportiva 2023/24.

Tutti i dettagli dell’operazione verranno comunicati in una conferenza stampa in programma mercoledì 31 maggio, alle ore 10:30, allo Yachting Club di Catania. Grazie a Fabio Scaccia, senza il suo impegno non sarebbe stato possibile. La Superlega manca da 26 anni. La sfida è essere all’altezza di questa opportunità e di darle continuità nel tempo. Viva la Saturnia, viva la pallavolo!”.

Quindi si attende la conferenza indetta dal Presidente della Saturnia che mostrerà i programmi in vista di una grande stagione 2023/24!