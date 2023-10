Serie B, Modena-Palermo 0-2: altri tre punti per i ragazzi di Corini

Non si ferma più il Palermo di Eugenio Corini. La squadra rosanero ha colto la sua terza vittoria consecutiva superando il Modena di Paolo Bianco per 2-0. In gol Liam Henderson al 47′ e Leonardo Mancuso al 93′. Un successo importante che proietta ancora una volta i siciliani al secondo posto della classifica di Serie B.

Modena-Palermo 0-2: il tabellino

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Zaro, Cauz, Ponsi; Magnino, Gerli, Palumbo (dal 46′ Duca); Tremolada (dal 58′ Riccio); Bonfanti (dal 25′ Cotali e dal 73′ Guiebre), Manconi (dal 58′ Falcinelli). A disposizione: Seculin, Pegreffi, Giovannini, Vukusic, Mondele, Abiuso. Allenatore: Paolo Bianco

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Ceccaroni, Lucioni, Lund (dal 64′ Aurelio); Coulibaly (dal 64′ Segre), Gomes, Henderson (dal 65′ Vasic); Di Francesco (dal 71′ Stulac), Brunori, Insigne (dal 70′ Mancuso). A disposizione: Desplanches, Kanuric, Graves, Marconi, Nedelcearu, Soleri. Allenatore: Eugenio Corini

ARBITRO: Il sig. Gianluca Aureliano della sezione di Bologna

ASSISTENTI: Il sig. Filippo Bercigli della sezione di Valdarno e la sig. Tiziana Trasciatti della sezione di Foligno

QUARTO UOMO: Il sig. Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria

VAR: Il sig. Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta

AVAR: Il sig. Orlando Pagnotta della sezione di Nocera Inferiore

AMMONITI: 44′ Lucioni (PAL), 54′ Manconi (MOD), 60′ Coulibaly (PAL), 69′ Di Francesco (PAL), 69′ Duca (MOD)

ESPULSI: 23′ Oukhadda (MOD)

RETI: 47′ Henderson (PAL), 90+3′ Mancuso (PAL)

Credits foto: Palermo FC