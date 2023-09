Serie B, il programma delle partite della 5° giornata

Dopo la pausa per le nazionali, torna in campo la Serie B. La quinta giornata si disputerà nel lungo weekend che va da venerdì 15 a lunedì 18 settembre. Ben 10 le partite che si disputeranno e si partirà domani sera dal “Pierluigi Penzo” per Venezia-Spezia. Big match di giornata sarà Catanzaro-Parma. Palermo che sarà ospite ad Ascoli per cercare una vittoria che confermerebbe l’ottimo inizio delle prime giornate.

Dopo un weekend di pausa, la Serie B torna in campo per la quinta giornata e lo fa in grande stile. In un weekend lungo che parte da venerdì 15 e che si chiuderà solo lunedì 18 settembre, ci sono tanti match davvero interessanti. Su tutti la gara che vale la vetta della classifica è Catanzaro-Parma con entrambe le formazioni a quota 10 punti. Occhio anche al Modena di Bianco che cerca la quarta vittoria consecutiva contro una FeralpiSalò a secco di punti e successi. Palermo di Corini in campo al “Del Luca” contro l’Ascoli per dare continuità all’ottimo avvio di stagione.

Match di assoluto rilievo anche Venezia-Spezia (che aprirà domani sera la giornata), Cosenza-Sudtirol e Pisa-Bari. Interessante il derby tutto lombardo tra Lecco e Brescia, due squadre coinvolte in un’estate che le ha viste protagoniste in una querelle fuori dal campo. A caccia del primo successo la Ternana di Lucarelli, ospite domenica 17 del Como. La Reggiana al “Mapei Stadium” ospiterà la Cremonese di Ballardini e il monday-night sarà tra Sampdoria e Cittadella, con i blucerchiati ancora a secco di vittorie al “Ferraris”.

