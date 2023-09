Serie B, il programma della 7° giornata

Non si ferma la Serie B. Tra martedì 26 e mercoledì 27 settembre verrà disputato il secondo turno infrasettimanale, nonché la 7° giornata di campionato. Tra i big match di giornata spicca sicuramente Venezia-Palermo, due ottime protagoniste di questo inizio di torneo. Di spicco anche la gara fra il Parma e il Bari in programma mercoledì alle 20.30 al “Tardini”.

Serie B, la quinta giornata: Palermo, esame di maturità a Venezia. Parma-Bari altro super match

Super turno infrasettimanale in Serie B, in programma fra martedì 26 e mercoledì 27 settembre. Apriranno la giornata Cosenza–Cremonese, con i grigiorossi di Stroppa a caccia della prima vittoria dopo l’addio di Ballardini e Lecco–FeralpiSalò, le due formazioni neopromosse ancora a secco di successi. A caccia di punti pesanti anche il Palermo di Eugenio Corini, che al “Penzo” di Venezia deve vincere per riscattare la deludente sconfitta di venerdì scorso.

Mercoledì sera alle 20.30 invece scenderanno in campo Parma e Bari nel big-match di giornata. Gli emiliani hanno iniziato forte questo campionato e sono saldamente al primo posto con 14 punti totali, imbattuti e con il miglior attacco. Anche i pugliesi non hanno ancora mai perso ma hanno poco più della metà dei punti ottenuti dai gialloblù. Allo stesso orario in campo anche il Catanzaro di Vivarini e la Sampdoria di Pirlo, impegnate rispettivamente contro Cittadella e Como.

