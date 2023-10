Serie B, i risultati dell’8° giornata di campionato

Si è chiuso anche l’ottavo turno di campionato di Serie B 2023/24. Un weekend con tantissime vittorie esterne e risultati importanti. Il Parma vince a Cremona 2-1, stesso risultato del Palermo in casa contro il Sudtirol e del Catanzaro in trasferta contro la Sampdoria. Primi tre punti anche per lo Spezia di Alvini contro la FeralpiSalò.

Serie B, l’ottava giornata: Parma e Palermo in fuga, inseguono Catanzaro e Venezia. Male la Sampdoria di Pirlo

Turno ricco di spettacolo e di colpi di scena in Serie B in questa ottava giornata. Il Parma vince ancora e lo fa in un campo complicato e ostico come lo “Zini” di Cremona. Hernani e Man regalano tre punti importanti per la vetta in solitaria in questo torneo. Il Palermo vince in extremis al “Barbera” contro un buon Sudtirol, la decide all’89’ Giuseppe Aurelio. Rosanero secondi in classifica e seguono i siciliani sia il Venezia che il Catanzaro. I giallorossi di Vivarini espugnano Genova battendo una Sampdoria sempre più in crisi.

Primi tre punti per lo Spezia. La squadra di Alvini riesce a superare in trasferta per 2-1 la FeralpiSalò a Piacenza. Stesso risultato per Cosenza e Cittadella, entrate entrambe in zona playoff. Non riesce a vincere il Bari di Mignani, che non va oltre l’1-1 al “San Nicola” contro il Como. Pari anche per Brescia e Ascoli, con Moncini che salva i lombardi dalla prima sconfitta interna. Rotonda la vittoria della Ternana di Cristiano Lucarelli, un netto 3-0 interno contro la Reggiana.

Serie B, i risultati dell’8° giornata

Brescia-Ascoli 1-1 (15′ Falzerano, 85′ Moncini)

FeralpiSalò-Spezia 1-2 (17′ Esposito, 46′ Antonucci, 84′ La Mantia)

Modena-Venezia 1-3 (48′ Bonfanti, 55′ Altare, 76′ Gytkjaer, 83′ Bjarkason)

Pisa-Cosenza 1-2 (6′ Voca, 90+4′ Masucci, 90+8′ Mazzocchi)

Ternana-Reggiana 3-0 (9′ Celli, 11′ Diakité, 90+2′ Di Stefano)

Bari-Como 1-1 (64′ Diaw, 66′ Bellemo)

Cittadella-Lecco 2-1 (20′ Ionita, 87′ Pittarello, 89′ Cassano)

Palermo-Sudtirol 2-1 (38′ Ciervo, 48′ Ceccaroni, 89′ Aurelio)

Sampdoria-Catanzaro 1-2 (34′ Borini, 36′ Vandeputte, 45′ Brignola)

Cremonese-Parma 1-2 (54′ Hernani, 64′ Castagnetti, 66′ Man)

Serie B, la classifica

Parma 20 Palermo 16* Venezia 15 Catanzaro 15 Como 14* Modena 12* Cittadella 12 Cosenza 11 Sudtirol 10* Cremonese 10 Brescia 9*** Bari 9 Pisa 8* Ascoli 8 Reggiana 7 Spezia 5* Ternana 5 FeralpiSalò 4 Sampdoria 3(-2) Lecco 1***

Serie B, la classifica dei marcatori