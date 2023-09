Serie B, i risultati della 6° giornata: solo pari per Parma e Venezia

Weekend di calcio e di tanta Serie B. Tra venerdì 22 e domenica 24 settembre è andata in scena la sesta giornata con tantissimi gol e colpi di scena. Il Parma capolista non va oltre l’1-1 in casa contro la Sampdoria di Andrea Pirlo. Il Palermo perde in casa contro il Cosenza al 90+2′ con il gol di Canotto. Pareggia anche il Venezia, solo 0-0 al “Rigamonti” contro il Brescia.

Serie B, 6° giornata: tris del Como a Cittadella e colpo esterno della Reggiana a La Spezia

Si muove pochissimo la classifica in questa sesta giornata di Serie B. Nell’anticipo di venerdì 22 settembre cade il Palermo di Corini, sconfitto al “Barbera” da un super gol di Canotto al 92′ che fa volare il Cosenza in zona playoff. Nel big-match di giornata la Sampdoria di Pirlo pareggia a Parma per 1-1 con il solito gol di Pedrola e al 82′ il pari degli emiliani con Circati.

Pareggia alla prima Stroppa sulla panchina della Cremonese. Termina 2-2 il match contro l’Ascoli dove non basta una doppietta di Massimo Coda. Grande vittoria della Reggiana al “Picco” contro lo Spezia, con una doppietta di Gondo. Bella partita anche fra Bari e Catanzaro che termina 2-2. Primo punto per il Lecco in questa stagione, contro il Modena termina 0-0. Stesso risultato per Brescia e Venezia, con gli ospiti secondi a -2 dalla capolista Parma. Secco 3-0 del Como contro il Cittadella, risultato che proietta i lombardi nelle zone alte della classifica.

Serie B, i risultati della 6° giornata

Palermo-Cosenza 0-1 (90+2′ Canotto)

Brescia-Venezia 0-0

Cremonese-Ascoli 2-2 (14′ Coda, 25′ Manzari, 60′ Coda, 88′ P. Rodriguez)

FeralpiSalò-Pisa 0-1 (67′ Canestrelli)

Modena-Lecco 0-0

Ternana-Sudtirol 1-1 (23′ Casasola, 90+4′ Casiraghi)

Spezia-Reggiana 1-2 (50′ e 81′ Gondo, 90+5′ F. Esposito)

Bari-Catanzaro 2-2 (28′ Koutsoupias, 30′ Sounas, 45+1′ Verna, 57′ Koutsoupias)

Cittadella-Como 0-3 (2′ Ioannou, 32′ e 50′ Cutrone)

Parma-Sampdoria 1-1 (19′ Pedrola, 82′ Circati)

Serie B, la classifica

Parma 14 Venezia 12 Modena 11* Catanzaro 11 Como 10* Palermo 10* Sudtirol 9* Cosenza 8 Bari 8 Cittadella 8 Brescia 7*** Pisa 7* Cremonese 7 Reggiana 6 Ascoli 4 Sampdoria 3(-2) Ternana 2 Lecco 1*** Spezia 1* FeralpiSalò 1

Serie B, i marcatori