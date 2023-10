Serie C, Brindisi-Catania: ecco la data di recupero del match

Nel girone C di Serie C ci sono due match ancora da recuperare. Si tratta di Brindisi-Catania e Taranto-Messina, rispettivamente della seconda e terza giornata. Il motivo è legato all’incendio che ha colpito lo stadio “Erasmo Iacovone”, che ha reso inagibile lo stadio. La Lega Pro ha deciso che entrambe le gare si recupereranno giorno 1 novembre o alle ore 14.00 o alle 15.00.

Brindisi-Catania e Taranto-Messina in campo giorno 1 novembre

Brindisi, Catania, Taranto e Messina hanno ancora un match da recuperare. L’1 novembre 2023 verranno disputati le due gare, da stabilire ancora l’orario definitivo degli incontri. La Lega Pro sarebbe orientata tra le ore 14.00 o le 15.00 come orario di fischio d’inizio. Questa data chiaramente comporterà variazioni anche nel match precedente dei biancazzurri contro il Monopoli.

Infatti, il derby pugliese non si terrà più lunedì 30 ottobre come da calendario, ma domenica 29 per evitare che la gara possa essere troppo vicina alla gara contro il Catania. Quindi per i rossazzurri si profila un cammino no stop con due turni infrasettimanali consecutivi.

Domenica al “Massimino” è atteso il Taranto, poi mercoledì 25 ottobre alle 18.30 si va Teramo contro il Monterosi e domenica 29 alle 16.15 al Cibali è atteso l’Avellino. Poi l’1 novembre, come detto, ci sarà Brindisi-Catania e domenica 5 la squadra di Tabbiani volerà a Potenza.