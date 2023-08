Serie C, Catania-Crotone in programma venerdì 1 settembre alle ore 19.45

Mancano 13 giorni e finalmente il cammino del Catania di Luca Tabbiani avrà inizio. Infatti, la prima gara casalinga è stata programmata per venerdì 1 settembre con fischio d’inizio alle ore 19.45. Avversario di giornata sarà il Crotone di Lamberto Zauli, una delle protagoniste attese in questo girone C di Serie C.

Catania-Crotone match inaugurale della Lega Pro: il programma della prima giornata e delle prime cinque gare dei rossazzurri

Si inizia col botto. Catania-Crotone sarà il match inaugurale della Lega Pro 2023/24, essendo la prima gara dei tre gironi a disputarsi (altre gare saranno sempre venerdì 1 ma alle 20.45). Il fischio d’inizio è previsto per le ore 19.45 e la gara sarà visibile sia su piattaforma satellitare su Sky Calcio e sia via streaming su NowTV. Invece, l’ACR Messina di Modica in campo sabato 2 settembre alle 20.45 a Cerignola. Il programma della prima giornata prevede:

Catania-Crotone (Venerdì 01/09 alle ore 19.45)

Giugliano-Sorrento (Venerdì 01/09 alle ore 20.45)

Audace Cerignola-Messina (Sabato 02/09 alle ore 20.45)

Avellino-Latina (Sabato 02/09 alle ore 20.45)

X-Monopoli (Domenica 03/09 alle ore 16.15)

Monterosi-Juve Stabia (Domenica 03/09 alle ore 20.45)

Potenza-Brindisi (Domenica 03/09 alle ore 20.45)

Taranto-Foggia (Domenica 03/09 alle ore 20.45)

Turris-Benevento (Domenica 03/09 alle ore 20.45)

Virtus Francavilla-Picerno (Domenica 03/09 alle ore 20.45)

Inoltre, la Lega Pro ha comunicato date e orari delle prossime cinque giornate di campionato: