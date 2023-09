Serie C girone C, il programma della 2° giornata di campionato

Il campionato di Serie C Now 2023/2024 entra sempre più nel vivo. Il girone C è stato il primo dei tre della Lega Pro a partire. Tra sabato 9 e lunedì 11 si disputerà la seconda giornata con ben 8 gare. Brindisi-Catania e Messina-Casertana sono i due match rinviati (il primo a data da destinarsi e il secondo l’11 ottobre).

Il programma della 2° giornata del girone C di Serie C

Oggi alle 18.30 partirà la seconda giornata del girone C di Serie C. L’anticipo è tra Sorrento e Audace Cerignola, disputato al “Viviani” di Potenza per l’indisponibilità dello stadio “Italia”. Domenica 10 settembre andranno in scena tre gare con Crotone, Turris e Latina che potrebbero portarsi a quota 6 punti in classifica. Esordio per il Monopoli al “Veneziani” contro il Monterosi, sconfitto all’esordio contro la Juve Stabia a Teramo.

Lunedì 11 settembre saranno disputati ben quattro match alle ore 20.45. Il Benevento ospiterà la Virtus Francavilla, entrambe a caccia dei primi punti in campionato. Il big match di giornata però è tra Juve Stabia e Avellino, dove Rastelli si gioca la panchina dopo la sconfitta interna contro il Latina. Anche il Foggia, che ospita allo “Zaccheria” il Giugliano, è in cerca di riscatto dopo la deludente prestazione di Taranto. Rossoblù che saranno ospiti del Picerno per cercare di dare continuità al bel successo ottenuto nel primo turno. Rinviate sia Brindisi-Catania (che si doveva giocare domenica alle ore 20.45) e sia Messina-Casertana (che si giocherà mercoledì 11 ottobre alle ore 20.45).

Gli orari della 2° giornata del girone C di Serie C